La cineasta Carol Rodríguez presenta este jueves en Málaga Chavalas (2021), su ópera prima. Una película participada por RTVE que recupera la estampa cotidiana del barrio, la familia y las amigas de siempre, y que llegará a los cines el próximo 3 de septiembre. Hemos hablado con la realizadora y con las dos protagonistas: Vicky Luengo (Antidisturbios) y Carolina Yuste (ganadora del Goya por Carmen y Lola).

Carol asegura que el principal tema de la película es: "La amistad femenina. No se me ocurren películas que hayan tratado únicamente sobre la amistad entre mujeres. Se me ocurren series americanas como Girls o películas americanas como Frances Ha, a la que adoro, pero yo quería reflejar una auténtica historia de amor entre amigas, y de eso va Chavalas".

La película está escrita por su hermana, Marta Rodríguez. "Por eso -confiesa Carol-, en Chavalas hay muchos elementos personales y autobiográficos: Conversaciones familiares, momentos que hemos vivido con nuestas amigas, esa parte snob que tienes a determinada edad, cuando quieres hacerte un hueco en el mundo artístico y te averguenzas de tus raíces....y, además, está rodada en el barrio en el que vivimos. Este viaje de Marta, de regreso a sus orígenes, nos refleja muy bien a nosotras"

"De hecho cuando salí del barrio y fuí a la universidad me decían: "¿Eres choni? A tu barrio no voya ir porque me roban la cartera". Esa frase sale en la película, por ejemplo. Pero cuando maduras te das cuenta de que lo mejor que me ha pasado en la vida es nacer en ese barrio" -asegura Carol-.

01.55 min RTVE.es estrena el tráiler de 'Chavalas'

"La gente de barrio no se dedica a profesiones artísticas" Chavalas cuenta la historia de Marta (Vicky Luengo), una veinteañera que quiere ser fotógrafa de modas en Barcelona. Pero con la crisis pierde el trabajo y el piso y tendrá que volver a la casa de sus padres en Cornellá de Llobregat, donde se reencontrará con su grupo de amigas de juventud. Compartirán nuevas aventuras juntas y harán frente a los dilemas que les rodean. El paso del tiempo y lo distintas que son no será excusa para que su amistad prevalezca sobre todo lo demás. En cuanto a por qué querían que la protagonista fuera fotógrafa, Carol asegura que: "He leído artículos que dicen que las mujeres que crecen en barrios no escogen profesiones artisticas sino otras mucho más prácticas y seguras. Y también para reflejar esa visión artístico-superficial de Marta, que pasa a ser una visión más auténtica cuando consigue reconciliarse consigo misma. Porque hasta que no te aceptes y aceptes de dónde vienes no vas a estar tranquilo con tu vida". "A mí me ha pasado lo que a ella -confiesa Carol-, que me he creído muy lista pero he acabado teniendo que volver a casa de mis padres. También queríamos reflejar cómo la crisis está obligando a los jóvenes a volver a casa de sus padres. 'Chavalas' (2021), ópera prima de Carol Rodríguez

Un grupo de actrices que son amigas de verdad Destacar al maravilloso grupo de protagonistas (Vicky Luengo, Elisabet Casanovas, Carolina Yuste y Ángela Cervantes), que han acabado seindo amigas de verdad. "Ha sido una suerte contar con ellas -confiesa Carol-. A Vicky siempre la tuvimos en mente y luego se fueron sumando las otras, pero creo que lo más bonito es que han conseguido parecer amigas de toda la vida, lo que era el auténtico reto de la película. Si eso no era creíble la película no iba a funcionar. De no conocerse apenas ahora son amigas de verdad". Destacar las conversaciones íntimas entre esas cuatro amigas, que son realmente auténticas. "Quería refljar esa amistad en esas charlas íntimas con pelos y señales, incluso con cosas escabrosas o sexuales que nos contamos, que no son patrimonio de los hombres. Nosotras hablamos de todo sin pudor y te dices las verdades a la cara, aunque duelan. Es necesario que tus amigas te hablen con franqueza, sobre todo en el caso de la protagonista de la película, que está tan equivocada". Vicky Luengo, Elisabet Casanovas, Carolina Yuste y Ángela Cervantes El barrio de la película es en el que nació y creció Carol. "Sigue siendo un barrio de verdad, con la misma energía que cuando jugábamos en sus calles en los 80 -nos comenta-. La solidaridad de la gente y esos momentos tan surrealistas de la vida de barrio, como señoras tomando el sol o los parroquianos del bar, siguen estando. Me apasiona pasear por mi barrio". De hecho está emocionada con que sus vecinos puedan disfrutar la película. "Tengo muchísimas ganas de que la vean. Será en septiembre. Porque muchos de los figurantes son mis vecinos, los padres de mis amigas, gente que tiene comercios... Están deseando verla". Al ver la película tenemos la impresión de que podría dar origen a una estupenda serie de televisión. "De hecho, la idea inicial era hacer una serie -confiesa Carol-. Pero era más fácil hacer la película. Pero me encantaría. Sería un sueño poder seguir trabajando con estas cuatro maravillosas actrices. ¡Ójala!". Pero, de momento, Carol está preparando su segundo largometraje: "Es una película que coescribo con mi hermana y que dirigiremos las dos. Ahora mismo es mi objetivo en la vida y espero que lo consigamos". Fotograma de 'Chavalas', participada por RTVE

Vicky Luengo es Marta “Marta -nos comenta Vicky-, es una veinteañera que aspira a ser fotógrafa en la vida. Ha nacido y crecido en un barrio que se llama Cornellá de Llobregat pero intenta irse de allí a toda costa porque cree que si se queda allí no va a lograr ser quien quiere ser. Pero después de mucho tiempo en Barcelona, intentando conseguir su sueño de ser fotógrafa, se le va todo al garete: se queda sin trabajo y sin piso y tiene que volver a la casa de sus padres”. “La película habla de varias cosas que me interesaron mucho –añade-. Lo primero es de la amistad femenina, que creo que hay muy pocas películas que lo hagan sin entrar en la rivalidad entre mujeres y todo eso, sino de la amistad femenina y de cómo hablamos las mujeres entre nosotras”. “También –añade-, me interesaba porque habla del techo de cristal que sienten muchos jóvenes actualmente y lo difícil que es lograr poder hacer lo que quieren a pesar de que cada vez están más preparados. Y de cómo se lidia con el fracaso, que es una cosa muy interesante”. “Sin olvidar que explica cómo lidiar con las expectativas que tenías de ti mismo y de cómo, cuando te encuentras con la gente con la que has crecido, esa gente te hace de espejo de lo que eres y de lo que querías ser. Y de cómo hasta que uno no se quiere y se acepta, las cosas no acostumbran a ir muy bien”. “Y encima he trabajado con un montón de mujeres poderosas como Carol, la directora, con Carolina Yuste, con Angela Cervantes, Elisabet Casanovas… Ha sido un proyecto muy bonito”. Carolina Yuste, Vicky Luengo y Elisabet Casanovas en el rodaje de 'Chavalas'