Carolina Yuste: "'Sevillanas de Brooklyn' es una peli muy divertida que toca la patata y el corazón"

Carolina Yuste (ganadora del Goya por Carmen y Lola) y Sergio Momo (Élite, El vecino) han presentado en el Festival de Málaga la comedia Sevillanas de Brooklyn, que cuenta con la participación de RTVE y que llegará a los cines el 20 de agosto.

La cinta cuenta la historia de Ana, una joven sevillana harta de su familia y del conflictivo barrio en el que viven. Ante la amenzaza de ser deshauciados, su madre engañará a una agencia para acoger en su casa a Ariel Brooklyn, un estudiante afroamericano de una familia adinerada, a cambio de 700 euros. A pesar de sus diferencias y de las situaciones esperpénticas que provoca el fraude, Ana y Ariel se verán obligados a convivir bajo el mismo techo. Y ya se sabe, el roce...

“Creo que es una película ideal para la vuelta al cine porque es tremendamente divertida –asegura Carolina-, pero a la vez no tiene nada de vanal ni de superficial. Es una historia social, que reivindica con orgullo a las clases menos favorecidas y a esas familias que están pasando malas situaciones económicas por la crisis. Todo dentro de una ida de olla. Resumiendo: es una película muy divertida que toca la patata y el corazón. Y sales con un buen rollo de la hostia”.

“Sales con ganas de volver a verla –interrumpe Sergio-. Tiene algo del cine de finales de los noventa y principios de los dos mil, y es que en el fondo va sobre una familia que no lo está pasando muy bien; pero te lo cuenta con unos colorines y unas imágenes muy bonitas que te hacen que disfrutes mucho de la película. Pero luego recapacitas y piensas: ¿Por qué estoy yo llorando con esta película tan bonita? ¡A mí me han engañado! Y quieres volver a verla porque nos gustan las experiencias fuertes”.

“También es muy cabezota –añade- , tiene las cosas muy claras… y al principio tiene un odio visceral hacia Ariel. Y es que él no le pone las cosas muy fáciles al principio… Pero poco a poco irá derrumbando su escudito y al final acabará entendiéndose con otro ser human o”.

Sergio es canario, pero consigue que creamos que es un norteamericano de Brooklyn. Incluso engañó a Carolina: “Cuando hice la prueba con él le pregunté: ¿Pero tú de dónde eres? Porque me comí radicalmente que era yanqui ”.

La película nos puede recordar a Ocho apellidos vascos por el choque cultural que refleja (en este caso entre Estados Unidos y España), Sergio asegura que: “La película refleja algo muy actual, que es lo ridículos que somos como sociedad: Es increíble que tengamos que estar en una situación tan extrema como la que se ve en la película para quitarnos las máscaras y vernos como personas. El éxito de estas películas como Bienvenidos al norte es comprobar que, en el fondo no somos tan diferentes: Somos todos igual de cuadros e igual de desgraciados, vengamos de donde vengamos ”.

Sevillanas en inglés

Aunque Sergio haya sido bailarín, ambos tuvieron que dar clases de sevillanas, ya que el baile es fundamental para la relación de sus personajes. “Carolina llegó con ventaja a las clases –asegura Sergio-, aunque se arrancaba por bulerías y la profesora le tenía que decir que bajara el ritmo. Dimos muchas clases con Juana y es de lo más divertido que he hecho nunca”.

“Aprender a bailar sevillanas ha sido una parte fundamental para la creación de sus personajes y construir su relación –continúa el actor-. Sobre todo, el juego de la seducción. Y me ha dicho gente autóctona que ahora bailo muy bien”.

“Yo flipé porque al principio le veía y pensaba: “Claro, es que es yanqui” -añade Carolina-. Recuerdo el día que rodamos la secuencia en la que bailamos sevillanas, que le miraba y pensaba: “¡Qué poderío es ese! ¡Dios mío que me enamoro!”. Juan nos ayudó muchísimo y luego nos íbamos a casa y nos veíamos los videos una y otra vez. Ahora estoy deseando que se acabe la pandemia para irnos a la feria a bailar unas buenas sevillanas”.

Lo curioso es que, en la película, el personaje de Carolina da clases de sevillanas en inglés a un grupo de niños. “¡Sevillanas en inglés! ¡Es genial! -confiesa Carolina-. Los creadores de esto son geniales. Ellos conocían a gente que realmente da clases de sevillanas a niños en inglés. Y como mi personaje estudia filología inglesa da clases de sevillanas en inglés. A mí me hace mucha gracia ver la secuencia en la que enseño a los niños a bailar diciendo “One, two… one, two, three”.