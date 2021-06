'Live is life', Dani de la Torre presenta sus 'Goonies' en Málaga

Dani de la Torre (El desconocido, La sombra de la Ley) ha presentado en Málaga su nueva película Live is life, basada en una historia original de Albert Espinosa (Los espabilados, Pulseras Rojas), y con la que el director vuelve a la gran pantalla tras el éxito de la serie La Unidad. Llegará a los cines el 13 de agosto.

Según confiesa el director, la película es un homenaje al cine que le marcó de niño: "Es el viaje de una pandilla de chavales en los años 80, en Galicia. Quizá su último viaje como adolescentes y el primero como adultos. Tiene muchas similitudes con Los Goonies, Cuenta conmigo, Verano azul, El club de los cinco... con un montón de películas que ví en los 80 en el cine y con mis amigos. películas de las que es imposible escaparse porque ya forman parte de nuestra cultura sentimental y visual".

La película está ambientada en el verano de 1985. Como cada año, Rodri deja Cataluña y vuelve al pueblo gallego de sus padres para reencontrarse con su pandilla. Sin embargo, este año es distinto para él y sus amigos. Los problemas del mundo real empiezan a aparecer en sus vidas amenazando con separarles. Aferrándose a la amistad que les une, los cinco amigos planean escaparse la noche de San Juan en busca de una flor mágica que, según cuenta la leyenda, crece en lo alto de una montaña y puede hacer que los deseos se hagan realidad.

Dani de la Torre junto a los protagonistas de 'Live is life'

La película es un homenaje a su madre

La película también es un homenaje de Dani a su madre: "Mi madre fue fundamental para que yo aceptara la película porque enfermó de cáner cuando yo estaba leyendo el guion y me dijo: "Hazla porque te va a venir bien cambiar. Haz lo que te gusta". Además, Albert me dejó cambiar el guion y adaptarlo a mi tierra,Galicia, a mi pandilla, a mi vida... Eso me ayudó muchísimo a conectar con mi yo de 16 años, a volver a Galicia, a esa bicicleta y esa pandilla... y a despedirme de ella de una manera muy especial".

Destacar la espectacularidad de los paisajes gallegos donde se rodó la película: "La película se rodó, en su gran mayoría, en La Ribeira Sacra -asegura Dani-. Con localizaciones en Lugo, incluyendo Pantón, Sober, Quiroga, O'Saviñao y Monforte de Lemos, mi ciudad natal; y Esgos, en Orense. Es la zona interior de Galicia, quizá la más desconocida, porque siempre nos vamos hacia la costa. Y como yo soy de interior siempre nos sentíamos un poco más desplazados que los de la costa. Creo que es una zona muy hermosa y que merece la pena que la conozca más el turismo. Una zona muy de vinos, de senderismo, de casas rurales... Es muy bonito valorar nuestros propios tesoros. Para mí es un orgullo enseñar mi tierra".

El título de la película es un homenaje al de la mítica canción del grupo austriaco Opus, que triunfó en 1985 y que podemos escuchar en la banda sonora. "Lo curioso -ríe Dani- es que nadie sabe lo que significa exactamente esa frase. No es 'vivir la vida' sino 'la vida es el directo. El directo es la vida'. La canción la elilgió Albert y es la favorita del niño protagonista, Rodri. Además es un tema que, solo con oirlo, nos traslada rápidamente a los 80. Es muy cañera, muy alegre, muy guay para empezar la peli".

Fotograma de 'Live is life'

En cuanto a si dentro de 30 años le gustaría que se hablara de esta película como hablamos ahora de Los Goonies, Dani confiesa que: "Ojalá. Me encantaría. Creo que el cine es lo más bonito que te puede pasar. Seguir revisitando esas películas de tu niñez".

Live is life se estrena el 13 de agosto