Ricardo Gómez: "No tenía ni idea de que en los 80 hubiera nazis refugiados en la Costa del Sol"

Este lunes se ha presentado en el Festival de Málaga El sustituto, la esperada nueva película de Óscar Aibar (El bosque, El Gran Vázquez), que protagonizan Ricardo Gómez (Cuéntame, Los últimos de Filipinas), Vicky Luengo (Antidisturbios) y Pere Ponce (Atolladero, Amo tu cama rica). Una sorprendente historia sobre los nazis que se refugiaron en la Costa Blanca tras la II Guerra Mundial.

Óscar no ha podido estar en Málaga, por estar convalenciente del coronavirus, pero hemos podido hablar con Vicky Luengo y Ricardo Gómez. Este se muestra fascinado por la historia real en la que se basa la película: "Óscar Aibar, director y coguionista es un apasionado de todo lo que tiene que ver con la historia: con la Segunda Guerra Mudial, con los refugiados nazis.... y cuando me envió el guion yo me quedé impresionado. Porque es muy complicado hacer uan película sobre algo que no se haya contado, y no recuerdo ninguna otra película que tratase sobre este tema tan apasionante: sobre cómo los nazis más buscados se asentaron en la Costa del sol y vivieron de puta madre. Pero aparte del thriller, la película tiene una parte autoral, que a mí es lo que más me engancha".

"Yo también desconocía por completo la existencia de estas colonias de nazis que vivieron libremente en nuestras costas y durante tantos años -confiesa Vicky- . Me pareció muy interesante, incluso a nivel personal, bucear en este universo y poder entender cómo eso fue posible. Más que nada porque creo que es fundamental tener muy claro de dónde venimos para saber dónde no queremos volver. Porque eran algunos de los nazis más buscados del mundo y que habían cometido crímenes contra la humanidad. Y estaban aquí en bermudas en hoteles en la Costa Blanca. Es bastante loco todo".

Dos policías contra los nazis El sustituto está ambientada en 1982. Un joven policía curtido en los barrios más duros de Madrid acepta un destino en un pueblo de mar con la esperanza de curar a su hija y de paso ganar algo de tranquilidad. Una vez allí se ve envuelto en la investigación del extraño asesinato del inspector al que ha de sustituir. Las pesquisas le llevarán hasta un hotel playero donde una comunidad de ancianos nazis, reclamados por muchos países, por crímenes contra la humanidad, vive un retiro paradisiaco y feliz. "Andrés Expósito -nos cuenta Ricardo- es un policía huérfano que se crió en el Auxilio Social, que trabaja en el centro de Madrid en los 80, cuando ETA tenía un actividad brutal y la heroína está empezando a ser un problema en las calles. Es un tipo muy curtido, con un alcoholismo incipiente, padre de familia... Tiene muchas aristas y se ha montado una armadura para poder sobre llevar toda esa presión. Eso tiene que ver con intentar rechazar el dolor y no involucrarse con las cosas para no tener que lidiar con ellas". "Pero a medida que avance la película irá cambiando para empatizar con el dolor que tiene cerca, ya sea a través del personaje de Colombo (Pere Ponce), del de Eva (Vicky Luengo) o, en el caso de la investigación, con un dolor prácticamente universal" -añade Ricardo-. Destacar la relación entre Andrés, el joven policia, y el veterano Colombo: "La combinación de los dos es muy especial -asegura Ricardo-. Colombo me acoge y me explica cómo funcionan las cosas en la comisaría. Pero él es un desastre, mientras que mi personaje es todo lo contrario, de mentalidad casi militar y obsesionado por hacer bien las cosas. Pero, sin embargo, Colombo ha llevado una investigación escondida, que es fundamental para Andrés. Digamos que Colombo tiene una visión más romántica de ´la justicia y de cómo deberían ser las cosas, mientras que Andrés es más el justiciero, el que tiene el impulso y la acción para hacer las cosas". Óscar Aibar dando instrucciones a Ricardo Gómez durante el rodaje (Foto: © Laia Lluch)

Una de las primeras doctoras El personaje de Vicky es una reputada médico, en una época en la que no había muchas mujeres que estudiasen medicina: "Eva Vidal es una doctora que trabaja en el hospital de Denia y que conocerá a Andrés porque llega acompañando a Colombo, al que han metido un tiro en el pie. Y ambos personajes sentirán una atracción inevitable. No lo denominaría historia de amor porque creo que una de las cosas más interesantes que hicimos fue "desromantizar" un poco la relación. pero sí creo que ambos aparecen en la vida del otro para cambiarla y mejorarse mutuamente". Algo con lo que Ricardo está de acuerdo: "Vicky y yo trabajamos muchísimo en "desromantizar" la relación. Tendemos a pensar que cuando dos personajes tienen una relación se han enamorado pero yo pienso que no es el caso. Son dos personaejs que se encuentran en momentos difíciles de sus vidas y se apoyan mucho el uno en el otro". "Eva -añade Vicky- acompañará a Ricardo durante toda la investigación, con una motivación oculta que hace que pase de ser la posible amante de Andrés a se una mujer que está ahí por sus propias razones. Es una mujer muy moderna para la época, que ocupa un puesto de poder en los años 80, lo que no era fácil. Una mujer, en definitiva, hecha a sí misma y que acompaña a Andrés por sus propias motivaciones, más allá de ese romance". Fotograma de 'El sustituto' (© Laia Lluch) Preguntamos a Vicky si este personaje tiene algo que ver con la policía que interpretaba en Antidisturbios, su consagración como actriz: "Intento hacer persoanjes que tengan esa profundidad -contesta-. No me interesa hacer personajes que se queden en la amante y por eso intenté construir una mujer que fuera gris. No una mujer fuerte, porque creo que todos somos fuertes o débiles a ratos, y creo que lo interesante está en mostrar esa realidad. Porque los personajes no son blancos o negros, sino que casi siempre están en zonas grises. Esos matices son los que dan profundidad a un personaje". "Quisimos retratar una cosa -asegura Vicky-, que era una sensación que me han contado que se vivió en la época (ella nació en 1990). Y es que la gente tenía la sensación de que se acercaba un cambio muy grande. Por eso he querido hablar con doctores y doctoras que ya trabajaban en aquella época. Una de las cosas que más me apasiona de mi trabajo es que aprendo muchísimo. Por eso me encanta investigar sobre mis personajes y sus épocas. Eso me divierte mucho". "La mujer de mi padre estaba a punto de ser doctora en aquella época y he hablado con ella -añade Vicky-. Y he leído mucho sobre las primeras doctoras que hubo en España. Además, Óscar me paso una foto que me marcó muchísimo, en la que se veía a un hombre ingresado y había unas enfermeras que entraban con un carro lleno de paquetes de tabaco. Las cosas han cambiado tanto..." Fotograma de 'El sustituto' (© Laia Lluch)