Dani Martín, cantante y exmiembro del mítico grupo de los años 2000, El Canto del Loco, se ha levantado de camino a su paraíso particular. Así lo ha asegurado en un hilo de Twitter donde ha admitido públicamente que acude regularme a un psiquiatra para cuidar su salud mental, un tema aún tabú en nuestra sociedad y al que no se le dedica tanto tiempo y dinero como al resto de enfermedades que los seres humanos pueden tener. De hecho, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es la enfermedad mental más frecuente y la principal causa mundial de discapacidad, ya que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo.

Dani Martín confiesa ir a terapia

El cantante ha compartido en sus redes sociales una bonita historia personal para hablar de salud mental: "Estaba en la playa, pero hoy he cogido un avión. Hacía mucho que no me subía a uno, sobre todo para ir a un lugar maravilloso: el lugar donde en estos momentos de mi vida me siento mejor, más yo, más tranquilo, más feliz", asegura. ¿Se va de retiro espiritual? ¿Irá a dormir a su casa? La realidad es que no.

Dani Martín ha acudido hasta el lugar donde le encanta hablar para "abrirse en canal". Dice que es "silencioso y cómodo", pero también es un sitio donde al pasar calor se emociona, conecta con su infancia y su tristeza, con sus carencias y sus errores: "A día de hoy es mi paraíso", dice.

Se trata nada más y nada menos que de la terapia en psiquiatría que el cantante sigue desde hace un tiempo. Dani Martín habla sin tapujos de salud mental y se desnuda para motivar a sus seguidores a hacer lo mismo: "Merece la pena encontrar lugares donde uno se siente que está trabajando y aprendiendo, tengo mucho que aprender de mí aún, así que seguiré cogiendo aviones para ir a ese puto paraíso del que os hablo", escribe.

Él lo llama "el gimnasio donde la cabeza y las emociones se equilibran, se deshacen nudos, conoces de dónde vienen muchas cosas". Está explorando su pasado y aprendiendo (o al menos intentándolo) a ser uno mismo: "Aceptas, asumes, eres feliz", asegura Dani Martín. Ha confesado que va al psiquiatra por si le puede servir a alguno de sus seguidores para tomar esta decisión de acudir a terapia para solucionar sus problemas personales y emocionales.

Con esta declaración, el artista se ha desahogado con sus seguidores y consigo mismo, aunque también asegura que no pretende darle lecciones a nadie: “Tampoco tengo ninguna enfermedad mental diagnosticada, ni busco apoyo con este texto, sólo soy alguien que hoy vomita esto aquí”.

A pesar de que su confesión pueda parecer algo negativa, es más bien todo lo contrario. Dani asegura que está bien, y que no le ha pasado nada en concreto para compartir una de sus reflexiones más íntimas: “Me ha pasado la vida y me está pasando, y ojalá que me siga pasando, porque estoy vivo, lleno de imperfecciones y de trabajo por hacer”.

“Los psiquiatras ordenan los trasteros que tenemos dentro cada uno“

Su mensaje puede servir de gran apoyo para muchas personas que quizás prefieren ocultar que van a terapia, pero también apoya a todos esos profesionales que ayudan a tantos y tantos pacientes a ordenar su cabeza: “Los psiquiatras no sólo medican a las personas, también hacen trabajos maravillosos para ordenar los trasteros que tenemos dentro cada uno, llenos de cosas desordenadas, mal ubicadas, descuidadas, con polvo, y te enseñan a deshacerte de otras que guardamos y que ya no necesitamos”.

Se ha despedido con sus mejores deseos “salud y amor” y deja así, una reflexión aplaudida por sus seguidores, entre ellos, personajes como Andrea Duro, Christian Gálvez, Maxi Iglesias, y decenas de celebrities más.

