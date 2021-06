Lo que me dé la gana es el último trabajo del cantante Dani Martín. Un disco que refleja toda la experiencia musical de este artista que colecciona chaquetas de cuero y que nos ha confesado ser fan incondicional de la diseñadora Marina Conde, la Condesa. Su último trabajo es un video clip delicado y especial, donde se ha rodeado de seis ángeles que le han ayudado a dar forma a un homenaje a su hermana Mirian, fallecida de manera repentina.

Una casa antigua y el ballet como hilo conductor, un mundo de ensoñación y una canción dedicada a su hermana, a la que tanto echa de menos. Vestuario y estética para el último videoclip de Dani Martín, en el que ha querido contar con actrices como Marta Etura o Mónica Cruz: “Es un poco una ensoñación en la cual todos esos amores de mi hermana me van guiando por una casa antigua como conocida y desconocida, como nos pasa en los sueños”.

Dani es una persona que se muestra tal cuál es, que se equivoca y aprende de sus errores y se siente orgulloso que no querer aparentar nada RTVE

Durante años, Dani Martín lideró El canto del loco, disuelto en 2010. A partir de ahí, carrera en solitario y una progresión física y musical. De ídolo de adolescentes a una madurez más serena e introspectiva. Una evolución que le ha llevado a no preocuparse de caer bien o gustarle a todo el mundo. Ahora se encuentra en un momento en el que prefiere disfrutar que todos aquellos que aprecian su sensibilidad, sus vivencias y valores que transmite a través de sus letras: "Me queda hacer el mejor disco de mi vida. Me queda aprender un montón. Y, sobre todo, me queda ser feliz”.

En su camino hemos podido ver muchos cambios de look, le hemos visto con el pelo azul, camisetas con mensaje, o subir a recoger premios importantes con el mismo look que vestía en los conciertos: “Con El canto del loco recuerdo recoger un premio Ondas vestidos de skaters, porque éramos así. Con un pantalón corto, unos calcetines altos, y unas All Star”.

Así es Dani Martín. Una persona que se muestra tal cuál es, una persona que se equivoca y aprende de sus errores, y sobre todo que se siente orgulloso que no querer aparentar nada: Por mucho que te tapes y quieras aparentar, al final el ojo te ve muy bien. Creo que a mi se me ve de lejos por muchos escudos que me ponga. Es bonito ir conociéndote y a prender de este viaje que es la vida”.

Dani Martín confía siempre en la moda española, en especial en La Condesa, de la que se declara fan incondicional La Condesa

Esta evolución y crecimiento personal lo hemos podido ver a través de sus letras y de su manera de vestir. Desde hace unos años demuestra una confianza absoluta en la moda de España y sigue fiel a su estilo: “Con el tiempo te vas conociendo y vas viendo qué te va quedando mejor y qué te va quedando peor. Vas confiando en gente que te gusta. Y para mí, por ejemplo, la Condesa es una amiga y es una persona que me conoce, sabe lo que me gusta, lo que no me gusta. Se escucha mis discos y antes de lanzar el disco preparamos un montón de chaquetas, preparamos un montón de trajes y de cosas que tienen que ver con lo que hay ahí dentro de ese disco y desde donde se ha compuesto y todos los detalles que queremos transmitir."

La suya es una carrera ya de 20 años, aunque ahora toca hacer lo que le da la gana, el título de su último disco. Toda una declaración de intenciones para quererse, nos dice, un poco más. Declaraciones tras la pandemia, un tiempo que le ha servido de laboratorio de las emociones parar, reflexionar y quererse más y mejor a sí mismo. Como el mismo compuso, Nada volverá a ser como antes, pero asegura que será diferente y mejor.