Fernando Lindez, es el modelo del momento. Madrileño, 21 años, trabaja en Milán, París, Nueva York y Londres. Mejor modelo del 2020, protagonista de exitosas campañas de moda, actor en una de las series del momento y amante de los tatuajes, presume de tener dos con un significado muy especial.

La suya comienza siendo la típica historia del agente que descubre al modelo en la calle: “Me descubrieron a través del Instagram de un amigo mío, que subió una foto conmigo y un agente de mi agencia Uno Models, pues vio esa foto y, a través de ahí, me descubrieron”.

Su rostro es protagonista de grandes firmas nacionales e internacionales. Fernando es tímido y aún hoy le impresiona verse en las ciudades de medio mundo: “No me gustaban las fotos, no me gustaba aparecer en ningún tipo de fotos ni videos. Pero, bueno, desde que empecé sí es verdad que se me ha ido esa timidez, y, bueno, sobre todo, gracias a este trabajo, pues sí que puedo decir que soy una persona más sociable y menos tímida”.

Se considera tímido y aún hoy le impresiona verse desfilando en las ciudades de medio mundo Uno Models

Asegura que su profesión le ha servido de terapia. Para unas cosas se considera tímido y sin embargo para otras se sorprende a sí mismo: “Me lancé a probar suerte en la música, algo divertido, pero nada serio. Yo respeto mucho a los profesionales que se dedican a ello”

Juega al golf desde que tenía 7 años, es deportista, le encanta la música, el cine y, desde hace unos meses, ha descubierto una nueva pasión: "Cuando no estoy viajando, cuando estoy aquí en Madrid, sí que me gusta hacer planes como irme con mis amigos a la sierra, a Navacerrada, dar una vuelta con los perros me gusta mucho. Estoy empezando con la fotografía, me he comprado una cámara analógica y, bueno, estoy empezando, es algo que también me gusta mucho y que quiero aprovechar como hobby”.

Ha protagonizado una de las series revelación para adolescentes a nivel internacional Uno Models

Pese a su juventud ya ha experimentado importantes cambios en su profesión que han venido obligados por la pandemia. Ni las campañas de publicidad ni los desfiles son como antes, pero su profesionalidad le ha llevado a reinventarse: “Muchas cosas ya no existen como las conocíamos, pero la moda se ha reinventado y adaptado de una manera increíble gracias a la imaginación y a la tecnología. Desfilar sin público debe ser una sensación similar a la que tienen los jugadores al jugar en estadios vacíos. Pero aún así no me puedo quejar porque soy un privilegiado de seguir trabajando en algo que me gusta mucho”.

Su paso por el mundo de la interpretación le llevó a protagonizar una de las series revelación para adolescentes a nivel internacional. Desde entonces, no ha parado de formarse y sueña con volver a repetir la experiencia: " Nunca me había visto como actor, fue algo que surgió, fue algo inesperado y, bueno, que aproveché, y, desde que empecé fue algo que me llamó mucho la atención y que me gusta bastante. Me estoy formando como actor, estoy en dos escuelas de interpretación para formarme y aprender”.

Considera que tiene mucho camino por recorrer, pero su porfolio es enviable: Donatella Versace, Isabel Marant, JW Anderson o Loewe, la firma que reinventa la majestuosidad de lo español, son algunas de las grandes marcas que ya se han fijado en él. El nuevo rostro de la moda es español y tiene una carrera muy prometedora por delante.