En septiembre de 2014 Jean Paul Gaultier anunció que cancelaba sus líneas de prêt-à-porter para centrarse en las colecciones de alta costura. Así fue hasta 2020, año en el que anunció que se retiraba de las pasarelas para enfocar su negocio de una forma distinta. "Cada temporada invitaré a un diseñador para que interprete los códigos de la casa y estoy muy emocionado", decía. Pues bien, ahora vuelve a cambiar de plan pero no de ideas y relanza su línea de prêt-à-porter pero con nuevos bríos. "Inauguramos una nueva era rindiendo tributo a la diversidad, algo que siempre nos ha inspirado. La casa Jean Paul Gaultier ha invitado a cinco diseñadores a participar en el renacer de nuestro prêt-à-porter. Serán colaboraciones que nos ayuden en nuestro objetivo: dar más visibilidad a esta generación de nuevos diseñadores talentosos", dicen desde la firma del que fuera conocido como L'enfant terrible de la moda francesa.

¿Quiénes son los cinco elegidos?

Entre los cinco elegidos destaca Alejandro Gómez Palomo, director creativo de Palomo Spain. Este joven creador es un referente en la nueva escena de la moda española y lleva años peleando y batallando para conquistar París, ciudad en la que presenta sus colecciones. Ahora, de la mano de Jean Paul Gaultier, una vaca sagrada de la moda, y de Puig, empresa que gestiona la marca del francés desde 2011. "Gaultier ha sido uno de mis referentes, parte de mi estilo bebe de esa herencia, por eso no me puede hacer más ilusión". En este viaje no participa el diseñador francés pero Palomo lo conoce bien, tienen muchos amigos comunes, como Pedro Almodóvar y Rossy de Palma, y además Gaultier estuvo en Madrid en una de las ediciones del concurso Vogue Who's On Next, concretamente la de 2019, al año siguiente de la edición que ganó Palomo. "Nos conocemos personalmente y tenemos una relación de sintonía y complicidad", cuenta.

Junto a Palomo están creadores tan rebeldes como él como Martin M'Toumo, Nicola Lecourt Mansion, el joyero brasileño Alan Crocetti y Ottolinger, la firma de las suizas Christa Bösch y Cosima Gadient.