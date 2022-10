La guitarra del cantante madrileño Dani Martín ha sido robada del camerino de la plaza de toros de Murcia poco antes del concierto que ha ofrecido con lleno de público dentro de la gira Qué caro es el tiempo. Se trata del segundo robo que ha sufrido el cantante en apenas unos meses: a Dani Martín le robaron la cartera en agosto y pidió al ladrón que se la devolviera porque tenía un alto valor sentimental. Ya en su momento aseguró que este tipo de actos delictivos le dan asco y repulsión. Y lamentablemente, ha vuelto a ser víctima de uno de ellos. El propio artista contó lo sucedido al subirse al escenario de Murcia antes de actuar.

El cantante se dirigió al público que esperaba con expectación a su ídolo musical. Y no eran buenas noticias, no. Ante las miles de personas Dani Martín desveló entre dos de las canciones que ofreció en su repertorio que había sido víctima de un nuevo robo : alguien entró a su camerino y se llevó una guitarra .

De John Lennon a Love of Lesbian: otros artistas víctimas de robo de sus instrumentos

El valor sentimental de un músico por su instrumento es incalculable. Para un músico, los instrumentos son su herramienta no solo de trabajo, sino también de lenguaje. Sin ellos no podrían componer esas canciones que tanto nos gustan. Dani Martín no es el primer artista en sufrir un robo de este tipo, muchas otras rockstars han sufrido este lamentable incidente. George Harrison, Keith Richards, Iggy Pop, Beach Boys, Iron Maiden, REM, ariel Rot, Love of Lesbian... Todos lo han sufrido en sus propias carnes.

21.56 min Entrevista a Dani Martín

Por ejemplo, John Lennon se descuidó en un concierto en 1963 y su J-160E acabó subastada por unos dos millones de euros. Una de las víctimas más recientes en el panorama nacional ha sido Julián Saldarriaga, de Love of Lesbian, a quien le robaron su J-45 Custom. Tiene la esperanza de recuperarla algún día, pero será difícil: no sabe cuándo ni cómo desapareció aunque la última vez que la tocó fue en julio y no denunció hasta noviembre.