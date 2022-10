¿Dani Martín ha madurado? Patricia Conde responde

Dani Martín ya le adelantó a Carlos del Amor en La Matemática del Espejo, que su currículum amoroso no es tan extenso como muchos piensan. También habló de su miedo al compromiso, motivo que siempre le ha hecho frenarse en sus relaciones: “Nunca he llegado a la convivencia al 100%, porque he tenido una soledad elegida por mi miedo al compromiso”. Además, recordó a una de sus ex, Patricia Conde, pero, lo que no imaginaba el cantante, es que ella se haría eco de sus palabras y le contestaría a través de sus redes sociales. ¿Qué habrá comentado la modelo y presentadora?

" Que conozcamos, el artista ha estado con Patricia Conde, la actriz Blanca Suárez, la reportera de Moto GP Melissa Jiménez, la estilista Huga Rey y la modelo Begoña Martín. Sin embargo, en La Matemática del Espejo, solo ha tenido palabras para Conde, con quien mantuvo una relación de 2007 a 2009 y a quien describe como una "tipa fantástica". Es tal el amor que el cantante sintió por la presentadora, que incluso llegó a escribirle su tema "Peter Pan", pensando que "había llegado su madurez".

Patricia Conde sobre la madurez de Dani Martín: "Seguimos esperando" Con frases como “me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa, ¿será culpa de tu piel?”, Dani escribió la canción sin dudar ni un solo segundo en la letra: “Fuimos novios, disfrutamos… y de eso habla ‘Peter Pan’, de ese sentimiento que tuve en ese momento. La escribí del tirón, me salió entera, la vomité…”, confiesa. ““Yo si creo que haya venido a este mundo para tener una hija”“ Tras la entrevista, la modelo y presentadora, no dudó en responder, a través de las redes sociales, al que un día fue su novio, pero que nunca ha dejado de ser su amigo. Aprovechó las palabras de Dani en las que decía: “Escribí ‘Peter Pan’, cuando estaba con Patricia Conde, pensando que había llegado mi madurez, pero ella te puede corroborar que no”, para contestarle en sus historias de Instagram, con un guiño divertido: “Eso es verdad… y seguimos esperando”. Dani no tardó mucho en responder a su amiga con un tono jocoso: “Oye tú, algo he madurado”. Patricia Conde responde a Dani Martín Dani pensó que con Patricia tendría una relación eterna, sin embargo, tras más de dos años como pareja, sus caminos se separaron, lo que supuso un duro golpe en la vida del artista: “Cuando quieres a alguien, en ese momento crees que va a ser para siempre. Cuando te das cuenta de que no, o que la vida decide que no debe ser, o que no era el momento de esas dos personas, se sufre, se pasa mal, los duelos son dolorosos”. En La Matemática del Espejo hemos visto un Dani más trasparente que nunca. El cantante, lejos de su fachada de rompe corazones, ha hablado sin tabúes sobre su faceta amorosa y, por ende, de sus rupturas: “Los duelos de parejas sí que los he vivido y han sido dolorosos, porque no tenía que ayudar a mis padres [refieriéndose a la muerte de su hermana en 2009], sino que eres tu con tu historia y la otra persona con la suya, y es cada uno el quien tiene que hacerse cargo de trabajar lo que tiene que trabajar. Esos duelos los conozco bien”. ““Es cierto que puede que tenga un aspecto de chulo, pero yo creo que la chulería es el reflejo de la inseguridad”“ La apariencia de “tipo duro y sin vergüenza” siempre le han servido de escudo en su vida: “Es cierto que puede que tenga un aspecto de chulo, pero yo creo que la chulería es el reflejo de la inseguridad”, confiesa. Sin embargo, es una coraza que ha llevado mucho tiempo y de la que ahora le gustaría deshacerse, por eso va a terapia: “Se lo recomiendo a todo el mundo, es como ir al gimnasio de las emociones. Creo que hay que trabajar el cerebro y el corazón, porque son las cosas más importantes de nuestra vida”. Y es que, es tal el miedo que siente el artista a comprometerse, que incluso nunca ha sido capaz de dejar su cepillo de dientes en casa de nadie: “Me cuesta un montón dormir en casa de alguien, mucho”, confiesa.