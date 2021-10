Hace mucho que Dani Martín dejó atrás esa actitud de "malote de barrio" o esa chulería innata que tan bien sacaba a relucir antaño, cuando miles de adolescentes histéricas se agolpaban a las puertas del hotel antes de uno de sus multitudinarios conciertos. Esa actitud chulesca se ha quedado en el pasado, pero lo que no ha perdido Dani es esa innegable conexión con su público. Lo ha demostrado esta semana al anunciar la supuesta vuelta de El Canto del Loco que al final resultó ser la publicación de un disco de versiones.

El anuncio del taxi, que provocó la semana pasada miles de reacciones en redes, acabó siendo el adelanto de su próximo trabajo discográfico en solitario y no con la banda. Para ir calentando motores, Dani ha lanzado el primer sencillo: "No, no vuelve. Así se llama el homenaje a la banda de mi vida", dijo. "Unas All Star, un corazón que pinté en un banco con la pasión del que cree que todo es para siempre", añadió el cantante.

"Durante 10 años tuve una banda que ahora es vuestra. Desde que ECDL terminó, muchas veces, me han preguntado cuándo íbamos a volver. La vida pasa; las personas elegimos, crecemos, somos felices también en otros lugares, pero no significa que no queramos mantener vivo un recuerdo que ha hecho nuestro camino y que nos ha traído hasta el presente. Por eso es precioso ordenar las fotos, elegir las mejores, hacer el collage que te hace sonreír y quedarte con lo bonito de lo vivido. El tiempo lo cura todo. Este es mi homenaje a aquellos años. A Chema, David, Iván, Jandro, Nigel y a todos aquellos que formasteis parte de mi ilusión, de aquella que nació en el salón de mis padres, EL CANTO DEL LOCO", ha escrito el ex líder de la banda en la descripción del videoclip que podemos ver en Youtube.

Por otra parte, Martín quiso aprovechar el tirón que está teniendo su regreso para anunciar una nueva gira. Justo de eso ha hablado en su perfil de Instagram. El cantante subió un selfie en el que hablaba de los conciertos y de paso bromeaba con su problema de piel. "¡¡Pero cómo podéis comprar tantas entradas a un tío que tiene la cara así, petada de rosácea!!", expresa Dani con humor.

"Más maja la rosácea, la he cogido un apego, que es que es una cosa, es que digo no te vayas porfa, estate cerquita, a mi lado, y ella, oye ahí está siempre”, escribe con ironía el cantante sobre la enfermedad cutánea que tiene en el rostro desde hace tiempo y que le aumenta en épocas de estrés o de mucho trabajo.

“Estoy muy muy feliz! Y muy agradecido por todo lo que estáis haciendo. Gracias. Disfrutad de vuestras familias que es domingo y es lo más bonito, yo voy a comer con mis padres y se viene también la rosácea, que me ha dicho que no tenía planes hoy. Os quiero, Salud”, concluye el post en el que ha dejado claro que está muy contento con la acogida que está teniendo el anuncio de su gira ‘Qué caro es el tiempo’. No es para menos, pues ha conseguido vender todas las entradas en un tiempo récord, inluso añadiendo una quinta fecha.

En un publicación anterior Dani ya habló de esta enfermedad de la piel que padece desde hace años. Aclaró que no es nada grave y que si se trata y se cuida va mejorando con el tiempo. Aprovechó también para lanzar un mensaje de ánimo a la gente que como él la padece y decirles que no están solos ni son raros. "Espero que podamos ayudarnos entre todos los que vivimos este pequeño inconveniente que a veces nos hace sentirnos un poco raros de cara a la gente. Besos rosas!!!", declaró en un post en su cuenta.

Pero esta no es la primera vez que Dani muestra a sus seguidores sus debilidades, si es que se les puede llamar así. El artista ha hablado muchas veces de la rosácea y de otros problemas que le acontecen en su vida, como su baja autoestima o su salud mental. Algo que es de agradecer en tiempos donde parece que ya no es un tabú, pero en los que siguen siendo pocos los que dan un paso adelante y se atreven a visibilizarlo poniéndose a sí mismos como ejemplo. De hecho, ha sido uno de los primeros en confesar que acude desde hace un tiempo al psiquiatra o que para querer a los demás hace falta primero quererse a uno mismo. Unas declaraciones que sin duda ayudan y mucho a la aceptación social de este tipo de enfermedades de la mente. Un mensaje necesario que seguidores, amigos y compañeros de profesión aplaudieron en su momento.