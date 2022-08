"Llega el ego, la envidia y nos parte en dos", dice la potentísima letra de 'No, no vuelve, el homenaje de Dani Martín a El Canto del Loco. Una canción dura que suena al inconfundible sello del cantante, indisociable del recuerdo de la banda que lo lanzó a la fama. Tras una estrategia de marketing que ha funcionado de maravilla, en la que Dani Martín y su equipo daban a entender que podíamos estar ante la vuelta de El Canto del Loco, se descubría la verdad: "No, no vuelve".

“Así es cómo se llama el homenaje que le he hecho a la banda de mi vida. He regrabado 10 canciones de la historia d El Canto del Loco, y una inédita”, decía Dani Martín, que ya ha estrenado el videoclip de la canción, llena de referencias a la ilusión adolescente de formar un grupo, y dedicaba este mensaje a sus fans.

Una banda que nació en el salón de sus padres "Durante 10 años tuve una banda que ahora es vuestra. Desde que ECDL terminó, muchas veces, me han preguntado cuándo íbamos a volver. La vida pasa; las personas elegimos, crecemos, somos felices también en otros lugares, pero no significa que no queramos mantener vivo un recuerdo que ha hecho nuestro camino y que nos ha traído hasta el presente. Por eso es precioso ordenar las fotos, elegir las mejores, hacer el collage que te hace sonreír y quedarte con lo bonito de lo vivido. El tiempo lo cura todo. Este es mi homenaje a aquellos años. A Chema, David, Iván, Jandro, Nigel y a todos aquellos que formasteis parte de mi ilusión, de aquella que nació en el salón de mis padres, EL CANTO DEL LOCO". El videoclip recrea estas situaciones, en las que unos jóvenes forman el grupo de sus vidas. Dani Martín, mientras tanto, canta sobre algo muy diferente: el desencanto, el tedio y la "pose" que terminó adoptando durante los años en que la banda se encontraba en lo más alto de los tops de nuestro país, y las razones por las que El Canto del Loco se terminó separando. "No, no vuelve" es una constatación, un homenaje y una confesión.

Así es la letra de 'No, no vuelve' Unas 'All Star', un corazón

que pinté en un banco con la pasión

del que cree que todo es para siempre

El olor del éxito alrededor

y sentirme el líder de la emoción

con aquel discurso adolescente. Yo tuve una banda que ahora es vuestra,

canciones que te atrapan, que recuerdan

que hoy me recuerdan. Me cansé de oír mi nombre

Me aburrí del falso amor

Del vacío que dejó

Me arruiné con tanta pose

Y solo queda la canción El dolor de tripas, la decepción

Vino una tormenta que se llevó

La ilusión de golpe y cayó mi suerte Tanto ruido cambia la dirección

Llega el ego, la envidia y nos parte en dos

Desde entonces sé que esto no vuelve Yo tuve una banda que ahora es vuestra,

canciones que te atrapan, que recuerdan

Que hoy me recuerdan Me cansé de oír mi nombre

Me aburrí del falso amor

Del vacío que dejó

Me arruiné con tanta pose

Y solo queda la canción

Hoy solo queda la canción No vuelve, no

No vuelve, no

No vuelve, no

No vuelve, no

No vuelve, no

No vuelve, no Y sólo queda la canción

El Canto del Loco, un fenómeno social La banda fue todo un fenómeno social que marcó a toda una generación de adolescentes que se atrevían con cualquier locura para seguir de cerca a su grupo favorito. Lograban mover a una gran masa de seguidores incondicionales que llenaban cualquier sala y se desplazaban por toda España para no perderse ni un solo concierto. A día de hoy la mayoría de los fans ya han crecido, pero siguen teniendo muy presentes algunas de sus canciones como ‘Zapatillas’, ‘Besos’ o ‘Volverá’; y pensar en un nuevo enfoque de estos temazos, de la mano del mismísimo Dani Martín, nos pone los pelos de punta.

¿Por qué triunfaron tanto? Hay que poner en valor el éxito de El Canto del Loco ya que triunfaron en un momento en el que aún no existían las redes sociales y tenían una repercusión entre los adolescentes que no se había visto antes. Consiguieron vender más de un millón de discos (que en aquel momento era una locura) y ganaron 3 Premios Ondas (2004, 2005 y 2008); 2 MTV Europe Music Awards (2003 y 2005) y ‘reventaron’ los Premios de los 40 Principales en 2008 con la mejor canción, mejor grupo, mejor gira, mejor álbum y mejor videoclip musical. Dani Martín, David Otero... ¿Qué fue de los integrantes de El Canto del Loco? RTVE.es La banda estaba formada por Dani Martín, David Otero, Iván Ganchegui, Chema Ruiz y Jandro Velázquez. Un grupo de chicos aparentemente normales que triunfaron precisamente por eso, por ser normales y acercarse a la realidad de los más jóvenes que se sentían muy identificados con ellos. Jandro Velázquez, David Otero, Dani Martín e Iván Ganchegui GTRES Los grandes referentes de la música actual como C. Tangana, Rosalía u Omar Montes hablan de limusinas, diamantes y dinero mientras que las letras de las canciones del Canto del Loco trataban temas cotidianos que les ocurrían a los chicos y las chicas jóvenes de los 2000. “Quiero entrar en tu garito con zapatillas, que no me miren mal al pasar” o “Y dime por qué, te has tirado tres horas en el espejo, pa' ponerte guapo pa' ligar” fueron algunos de los versos que más gritaban los fans en sus conciertos y que, a día de hoy, despiertan una sensación de nostalgia cuando los volvemos a escuchar en la radio. Concierto de El Canto del Loco GTRES EuropaPress Además, a nivel estético tampoco llamaban la atención como lo hacen los artistas a de hoy en día. Ahora parece que los artistas necesitan una estética atrevida, provocativa, llamativa y sobre todo, de marca (si es cara mejor que mejor). Sin embargo, El Canto del Loco consiguió llamar la atención de los más jóvenes con sus estilos casual. Acorde a su música, vestían con looks rockeros y un poco ‘canallas’, pero siempre dentro del marco de lo ‘común’. Posado de El Canto del Loco EuropaPress También destacaban sus canciones por el estilo propio de Dani Martín. Con una voz rasgada y siendo él muy expresivo en sus conciertos y videoclips, lograba cautivar a todos sus seguidores. De hecho, hizo de su voz una marca, y a día de hoy es inconfundible cuando suena. Si lo comparamos con los fenómenos musicales de ahora, es prácticamente imposible encontrar alguna canción sin autotune y esto pone más en valor lo que hacía el Canto del Loco en los 2000. Dani Martín durante un concierto de El Canto del Loco EuropaPress