Visiblemente afectado, Dani Martín comparte a través de su cuenta de Instagram con sus seguidores su mala experiencia. Ocurrió el pasado jueves. Al cantante le robaron la cartera, donde guardaba un objeto muy especial para él. "Buenos días a todos, amigos. Antes de ayer me robaron la cartera, con el DNI, permiso de conducir, tarjetas de crédito, la tarjeta de la seguridad social, que en realidad no valen para nada, porque no pudieron hacer ningún tipo de pago", explicaba a través de sus historias.

Hasta ahí, nada que no se pueda solucionar. ¿Por qué se le veía tan devastado entonces? "Lo que más me duele es que llevaba dentro una foto de mi hermana, preciosa. La verdad que me parece una putada", confiesa a su millón de seguidores. La muerte de Miriam marcó un antes y un después en su vida, uno de los golpes más duros que ha recibido, tal y como reconocía en su entrevista con Carlos del Amor en La matemática del espejo.

Dani Martín aprovecha su altavoz en redes sociales para hacer un llamamiento y mandarle un mensaje al ladrón que se quedó con su cartera. "Si a alguien se le ocurre devolverla, porque en realidad no quiere para nada eso y yo sí, tiene mucho valor para mí... le pediría que lo pensara, las tarjetas están dadas de baja", asegura. "Si se quiere quedar con el DNI, porque le hace ilusión, que lo haga. Pero vamos, me parece asqueroso", concluye.