El 9 de febrero de 2009 es la fecha que marcó un antes y un después en la vida de Dani Martín. Aquel día falleció su hermana mayor, Miriam Martín, de un infarto cerebral. Desde entonces el cantante ha intentado llenar el vacío que le dejó su marcha a base de recuerdos y emotivas canciones que llevan su nombre.

En 2010 escuchamos la primera, Mi lamento. Un tema desgarrador con una letra que aún nos emociona, como el primer día que la descubrimos. A finales del año pasado, Dani Martín publicó nuevo disco y, entre las 14 canciones que lo componen, Cómo me gustaría contarte es, sin duda, la más especial. El artista madrileño ha vuelto a rendir homenaje a su hermana como mejor sabe hacerlo, a través de la música.

Dani Martín habla de su hermana y se siente afortunado

El exlíder de El canto del Loco acaba de grabar el videoclip de su nuevo single y ha compartido con sus seguidores sus sensaciones. "Las cosas no suceden porque sí. Ayer viví uno de los días más bonitos de mi carrera y de mi vida, todo se alineó, pero también lo alineamos nosotros. Tengo el mejor equipo que jamás hubiera imaginado, generamos algo muy bonito entre todas las personas que formamos parte del día de ayer. Había una energía mágica, mucho respeto al trabajo, a la ilusión, a nuestro proyecto, a vosotros", ha escrito Dani Martín en su última publicación de Instagram, acompañada de una imagen del rodaje donde se le ve sentado en una escalera.

El madrileño se siente muy afortunado por el equipo que le rodea: "Cada persona que ha trabajado en el vídeo de Cómo me gustaría contarte no solo trabajó: puso su corazón y se dejó el alma todo el día. Este tipo de días y de maneras de funcionar, para mí, son los que hacen los caminos, los que a mí me gustan, los que apetecen, los que hacen que uno disfrute del llano, de la cuesta y de la despedida".

"Ayer, 21 años después, me volví a emocionar y sentí que estaba haciendo lo más importante que había hecho en mi vida, que lo que allí pasaba era un sueño y que sigo siendo muy afortunado por seguir queriendo tirar de la carreta cada día, como sentí que les pasaba a todos los que nos juntamos ayer. Yo solo creo en las personas y ayer las personas se dejaron la vida", ha añadido muy agradecido. Además, ha asegurado que "lo mejor está por venir" y que eso es lo que más le emociona.

La muerte inesperada de su hermana causó un gran dolor tanto a él como a la familia. "Pensé que no sería capaz de seguir", llegó a confesar el cantante. "Ahora le he escrito en este disco un tema a modo de carta abierta para contarle todo lo que quería decirle, cómo están las cosas y lo hago desde una sonrisa. Que nuestros padres se han jubilado, que mi madre ahora estudia Arte Dramático y mi padre sigue siendo un líder, que ECDL ya terminó…”, comentó Dani Martín en una entrevista.

El cantante Dani Martín junto a sus padres INSTAGRAM

Todavía nos toca esperar al estreno del videoclip, pero estamos seguros de que no nos defraudará. Por ahora nos conformamos con escuchar la emotiva canción que nos ha regalado, que refleja a la perfección la dureza de la pérdida de un ser querido.