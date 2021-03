Marta Vaquerizo, la primera Nancy Rubia y hermana de Mario Vaquerizo, ha desempolvado una tierna y emotiva foto de su álbum familiar. La instantánea reúne a los tres miembros inseparables del clan: Marta, Mario y Ángel, o 'Angelito', que es como lo llamaban sus seres queridos. Era el hermano mayor, que señala a la cámara con aire despierto y alerta a los más pequeños de que están siendo fotografiados. Ellos miran embelesados a la criatura que descansa en brazos de Mario.

"Me encanta esta foto", escribe Marta en su Instagram. "Es en casa de la abuelita Luisa, bien guapos los tres hermanos listos para ir a la boda de la tía Elena y el tío Jorge. La gatita se llamaba Susana". Una imagen hermosísima pero nostálgica y devastadora por lo que evoca: la trágica muerte de Ángel Vaquerizo, hace 17 años, en un terrible accidente de tráfico.

"Mario [Vaquerizo] estuvo años sin sonreír"

El hermano mayor de Mario Vaquerizo perdió la vida cuando tenía tan solo 32 años en un trágico accidente. Conducía su moto cuando fue arrollado por una ambulancia. "Él iba en moto y una ambulancia se lo llevó por delante. Yo estaba en Málaga y me lo dijeron cuando llegamos a casa de mis padres, en Madrid, y la putada fue que era el momento en el que mejor estaba mi familia", contaba Mario en el año 2015, once años después del evento, en el programa de Bertín Osborne, En la tuya o en la mía, en La 1 de esta casa.

Fue el 8 de agosto de 2004, y fue un golpe desolador para la familia Vaquerizo. Lo relata Alaska en el mismo programa: "Fue un momento durísimo para toda la familia y Mario estuvo años sin sonreír".

"Echo mucho de menos a mi hermano, Angelito", confesaba Mario Vaquerizo en el programa de La 1. "Se fue, pero se fue de una forma muy repentina. Yo estaba viajando de Benicasim a Málaga, porque actuaba con Fangoria, y de repente suena el teléfono y Olvido me dice que le ha llamado Martita, que Angelito ha tenido un accidente…".

Mario Vaquerizo, Alaska, Topacio Fresh y Marta durante la feria ARCO 2014 ©GTRESONLINE

El madrileño vivió entonces uno de los peores episodios de tu vida, pues era la primera vez que se enfrentaba a la pérdida de un ser querido y no tuvo la ocasión de despedirse. Aunque en el mismo programa habló de un hermoso episodio varios días después de la muerte de Ángel. "Un día, por la noche, mi hermano se despidió de mí. No le vi, simplemente noté que me abrazaba".