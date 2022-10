El Canto del Loco vuelve a estar en boca de todos, si es que alguna vez ha dejado de estarlo. Dani Martín está pagando bien caro haber 'jugado' con los sentimientos de quienes sueñan con el regreso del mítico grupo que nos puso a bailar en los 2000. Pero 'No, no vuelve', además de ser la frase decepcionante que ninguno de sus fans esperaba leer, es el nombre de su nuevo tema. Una canción inédita que forma parte de su próximo álbum con los mejores éxitos del grupo. Y ahora que nos hemos puesto nostálgicos, nos preguntamos, ¿qué ha sido de sus integrantes después de tantos años? ¿Han seguido su camino en la música? ¿A qué se dedica cada uno?

Un país para escucharlo - Escuchando Madrid - Dani Martín, Paco Salazar y Ariel Rot "Portales / Me estás atrapando otra vez"

Decidieron tomar caminos separados cuando estaban en lo más alto de la industria. Dani Martín era la cara más conocida y la que más éxitos ha logrado después de su divorcio musical. Con un tono menos canalla , el artista probó suerte con ' Pequeño' , su primer album en solitario con el que alcanzó el triple disco de platino. ' Lo que me dé la gana ' era su último trabajo, que salió a la luz el año pasado, hasta ahora. Sus fans más nostálgicos están deseando escuchar lo nuevo de Dani Martín, aunque no le perdonan haber avivado los rumores del regreso de El Canto del Loco. " El homenaje a la banda de mi vida ", como él mismo asegura en sus redes sociales.

David Otero

El guitarrista y compositor de El Canto del Loco fue el primero en desmentir el regreso del grupo cuando Dani Martín dejó entrever esa posibilidad. "Supongo que va a ser un disco de homenaje a las canciones de El Canto, algo de eso ya había dicho en alguna entrevista. Con Dani no he hablado para nada en estos meses. Pero supongo que lo que haga lo hará con mucho cariño y respeto, y yo lo voy a disfrutar, aparte de como compositor de esos temas, como fan al que le encantan esas canciones y que me parece una maravilla que sigan tan vivas.", comentaba en una entrevista para La Vanguardia.

David Otero, también conocido como El Pescao, siguió los pasos de su primo, Dani Martín. Su primer álbum fue 'Nada lógico', justo después de la separación del que fue el grupo de su vida. Su nuevo disco de colaboraciones, 'Otero y yo', salió a la venta este año. Un protecto que nace de una pequeña discográfica. "Yo lo propuse en Sony Music y no lo vieron claro, de hecho no veían clara mi carrera en general… Y el hecho es que este disco tiene más reproducciones que todos mis discos anteriores juntos. Fue muy duro, fue en 2018, justo después de sacar mi anterior disco de estudio", confiesa.

Es uno de los integrantes de El Canto del Loco que más éxito ha tenido después de Dani Martín, pero eso es algo que a él no le quita el sueño: "Yo tengo una vida tan tranquila, apacible, lejos además del show bussiness. En el día a día pienso en el curro y en mis cosas, pero no pienso en el éxito. Yo tengo éxito en mi vida personal y tengo un trabajo que me encanta... el otro éxito es secundario".