La noticia del regreso de ABBA ha sido el regalo que millones de fans de todo el mundo estaban esperando. La banda ha vuelto a pisar un escenario y Londres ha sido el lugar escogido para ello. El evento se ha podido seguir en youtube: un “histórico livestream” que sirve de aperitivo al espectacular retorno de ABBA, con canciones nuevas, un documental y un espectáculo que nadie se había atrevido a soñar.

El grupo planea un nuevo espectáculo a partir de mayo en un teatro de 3000 asientos, construido especialmente para ello, en el este de Londres. Y ya hemos podido ver a los avatares digitales que los sustituyen en el escenario: no son copias de sí mismos, sino ellos mismos con el rostro que tenían en los años 70. ¿Un golpe de vanidad o exactamente lo que los fans deseaban, revivir a la banda tal cual fue durante sus años de gloria? Los avatares están diseñados para actuar a la perfección, con cada gesto y cada nota capaz de encapsular de forma perfecta el espíritu de los integrantes de ABBA. Así suena su primer single, 'I Still Have Faith In You'.

La voz de Frida tiene todo el protagonismo, aunque son Benny y Björn los artífices de la reunión que hemos podido disfrutar. "Primero hicimos dos canciones y después dijimos, por qué no hacemos más. ¿Qué opináis, chicas? ¿Por qué no hacemos un álbum?". Cuentan que así es como se gestó este nuevo proyecto, inspirado por la propuesta, hace unos años, de volver a los escenarios de forma holográfica. De hecho, la posibilidad de hacer estos avatares digitales ha sido lo que ha impulsado la reunión más esperada de la historia de la música. "Queríamos hacerlo antes de morir", bromean los integrantes de ABBA en la entrevista que ha seguido al estreno de la canción. "Así es más realista".

"La primera canción, 'I Still Have Faith In You', supe cuando escuché los primeros acordes que tenía que ser sobre nosotros", cuenta Björn. "Es sobre darte cuenta de que es inconcebible estar donde estamos, nadie se podía imaginar algo así, sacar un disco después de cuarenta años y seguir siendo mejores amigos, tener lealtad total y seguir disfrutando de la mutua compañía". El segundo single, 'Don't Shut Me Down', también se ha estrenado durante el directo y es un buen aperitivo para lo que nos espera.