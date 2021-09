El regreso de ABBA es uno de los capítulos más emocionantes de la historia de la música. Hablamos de un grupo legendario, icónico, eterno. Sus canciones sobreviven al paso del tiempo con dignidad y la nostalgia en su caso a jugado a su favor. Son los reyes del Karaoke, las despedidas de soltero, las bodas... Algunos de sus temas son himnos para gentes de distintas generaciones. ABBA es uno de los grupos que ganó el Festival de Eurovisión, fue en 1974, y luego tuvo un éxito sin precedentes sin vivir de las rentas del festival. "Chiquitita", "Mamma Mia", "Waterloo", "Voulez-vous", "Dancing Queen", "Super Trouper", "Gracias por la música", "Money, money, money"... la lista de éxitos es enorme. Grabaron 7 discos seguidos entre 1973 y 1981, tan solo en 1978 no editaron nada. Su estrella brilló con fuerza desde 1972 a 1982, una década en la cima, una década de llena de curiosidades y anécdotas.

Fans de Madonna

8. Nunca han permitido que su música se utiliza en anuncios y solo han autorizado dos veces a samplear sus canciones. Una con el grupo Fugees y otra con Madonna y su famoso "Hung Up".

9. El grupo ABBA nunca se separó oficialmente. De hecho su último disco se llamaba "Abba los 10 primeros años". Contenía grandes éxitos y nuevas canciones. Posteriormente, ellas se centraron más en sus carreras como solistas y ellos haciendo musicales. De este modo nunca encontraban un momento óptimo para volver a grabar juntos.

10. En directo su calidad sonora era impecable. Pero no fueron muy prolíficos en este sentido. De hecho, la que consideran su mejor canción "The winner takes it all" nunca la cantaron en directo.