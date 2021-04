Es un día muy importante para él, por eso ha contado con la crème de la crème para que todo salga a pedir de boca. Dani Martín vuelve y lo hace a lo grande. El exlíder de El canto del Loco estrena videoclip de Cómo me gustaría contarte, probablemente el más emotivo de toda su carrera. El tema es un homenaje a su hermana Miriam, que falleció de forma repentina a causa de un infarto cerebral en el 2009 cuando solo tenía 34 años. "Estoy muy emocionado, para mí es un día muy especial", confesó el cantante a través de sus redes sociales, donde ha compartido todo el proceso con sus seguidores. No podría estar mejor acompañado en este lanzamiento, que cuenta con seis grandes actrices: Mónica Cruz, Susana Abaitua, Nadia de Santiago, Loreto Mauleón, Lola Rodríguez y Marta Eura.

Videoclip de 'Cómo me gustaría contarte', de Dani Martín

Además, el videoclip también cuenta con la participaticón de las alumnas de Enseñanzas Profesionales de la especialidad de Danza Clásica del Real Conservatorio Profesional de Danza ‘Mariemma’. El cantante ha querido celebrar el lanzamiento con un concierto en directo , al que solo unos pocos afortunados con invitación pueden asistir. Dani Martín confiesa estar emocionado por reencontrarse con su equipo, algo que no hace desde 2018, y por brindar " un homenaje con una sonrisa a los que ya no están ".

Por último, pero no por ello menos importante, Loreto Mauleón . La actriz ha sido una de las grandes revelaciones gracias a su papel de Arantxa en Patria, el mismo que le otorgó el Premio Feroz.

Gracias a los Javis la descubrimos. Lola Rodríguez acaba de saltar a la fama, pero ya le llueven los trabajos. La actriz es una de las protagonistas del videoclip de Cómo me gustaría contarte. El próximo mes de mayo estrena Poliamor para principiantes, la nueva comedia de Fernando Colomo.

El videoclip también cuenta con Mónica Cruz. La amistad del cantante con la actriz es muy especial. "Ha sido un placer", reconoció ella en su cuenta de Instagram. "¡Más bonita mi hermana Moni! Me ha demostrado tanto estos años, a mis padres y a mí. Te admiro y te quiero", le contestó él.

Un homenaje a su hermana

No es la primera vez que Dani Martín le canta a su hermana. Más de una década después de su muerte, el cantante sigue utilizando su música para afrontar su asuencia. Lo hizo por primera vez en 2010, coincidiendo con el lanzamiento de su disco Pequeño. En él incluía dos canciones que le dedica a Miriam: Mi lamento y El cielo de los perros. Ahora vuelve a estremecernos con Cómo me gustaría contarte. "Las cosas no suceden porque sí. Ayer viví uno de los días más bonitos de mi carrera y de mi vida, todo se alineó, pero también lo alineamos nosotros. Tengo el mejor equipo que jamás hubiera imaginado, generamos algo muy bonito entre todas las personas que formamos parte del día de ayer. Había una energía mágica, mucho respeto al trabajo, a la ilusión, a nuestro proyecto, a vosotros", con estas palabras confesó Dani Martín cómo había vivido el rodaje del videoclip que hoy sale a la luz. Un trabajo del que se siente muy orgulloso.

La muerte inesperada de su hermana causó un gran dolor tanto a él como a la familia. "Pensé que no sería capaz de seguir", llegó a confesar. "Ahora le he escrito en este disco un tema a modo de carta abierta para contarle todo lo que quería decirle, cómo están las cosas y lo hago desde una sonrisa. Que nuestros padres se han jubilado, que mi madre ahora estudia Arte Dramático y mi padre sigue siendo un líder, que ECDL ya terminó…”, reconoció el propio cantente en una entrevista.