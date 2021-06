Con el paso de los años, la hemos visto crecer. La princesa Leonor ya no es una niña. Solo hace falta echar un ojo a su armario para ver cómo poco a coco su imagen se ha ido transformando hasta convertirse en adulta. Su vestuario, como el de su madre, siempre ha suscitado mucho interés. Este viernes, con motivo del VII aniversario de la proclamación de Felipe VI, el monarca ha reconocido la labor de quienes han estado en primera línea durante la pandemia otorgándoles las condecoraciones de la Orden del Mérito Civil. Al acto también ha asistido su familia, la reina Letizia, la infanta Sofía y la princesa Leonor, que ha sorprendido con uno de sus looks más elegantes, muy distinto a los anteriores. Por primera vez, la vemos con un vestido de la firma sevillana Vogana y su estilo nos recuerda al de su madre, más adulto y sofisticado.

Este vestido midi, el modelo Vitoria, que se puede encontrar en la página web de la marca por 259 euros, es de lo más favorecedor. De color azul piedra, uno de sus tonos favoritos a la hora de vestir, de manga corta con los hombros abullonados, un estilo muy en tendencia, confeccionado en crepé ligero con gran caída, escote cerrado a la caja y corte evasé. El fruncido lateral hace que se ciña ligeramente a la altura de la cintura, marcando así la silueta. La princesa ha combinado el vestido con unos zapatos nude destalonados y con tacón de Carolina Herrera, los mismos que llevó en su graduación.

Madre e hija comparten gusto por la moda. Los looks de la princesa Leonor cada vez se parecen más a los de la reina Letizia, aunque cada una tiene su propio armario. La infanta Elena y su hermana la infanta Cristina solian heredar los vestidos de su madre, la reina Sofía. Solo en contadas ocasiones muy especiales estrenaban alguna prenda. Los tiempos cambian y Leonor tendrá sus vestidos elegidos específicamente para ella, aunque eso no quiere decir que no la veamos luciendo alguno de los clásicos favoritos de doña Letizia, que también ha causado sensación en su última aparición pública.

La reina incorpora nuevo diseñador a su armario. La monarca, que sigue apostando por la moda española, ha llevado un vestido hecho a medida del jienense Moisés Nieto en color rosa, su favorito esta temporada. A juego ha ido también la infanta Sofía, que ha elegido un vestido de tweed con ribetes y los bolsillos rematados con un botón de perla. Ella ha preferido complementar el look con unas clásicas bailarinas de punta fina en color nude, igual que su hermana, aunque sus estilos en esta ocasión no tengan nada que ver.

