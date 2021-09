Marta Nieto ha llegado a Venecia y ha hecho temblar la alfombra roja de la Mostra. La actriz que siempre acierta no nos ha decepcionado: Nieto, la mejor vestida de los Goya 2021, posa en el festival europeo con un fabuloso diseño de Alberta Ferretti, un dos piezas negro y deslumbrante que ya habíamos fichado en la pasarela de Milán: en el desfile de su colección otoño e invierno 2021/2022, que cerró la española Miriam Sánchez. Una elección muy acertada para una noche tan especial.

"Habíamos apostado por dos opciones de colores vivos el día anterior y nos apetecía un negro, pero con un toque de rock and roll. Y este dos piezas nos encantó, sobre todo por el brillo que proyecta", dice Jesús Rodríguez, su estilista.

La colección de Alberta Ferretti a la que pertenece la pieza está hecha de formas envolventes que abrazan el cuerpo con sus texturas, agradables y protectoras. El diseño es como una armadura suave y cómoda que explota en una suerte de escapismo nocturno. Ferretti es una de las diseñadoras preferidas por las estrellas de las alfombras rojas y mantiene una excelente relación con las actrices españolas. Además, adora a Nieves Álvarez y Nieves Álvarez la adora a ella, tanto que la italiana le ha hecho vestidos exclusivos para citas tan importantes como los Goya. En Venecia, la influencer Jessica Wang ha posado con otro de sus vestidos.

El resto de la magia está en los complementos: los zapatos salón de Aquazzura, la firma que este fin de semana calzaba también Nicole Kimpel en Venecia y la que escogía Nieves Álvarez el domingo para la alfombra roja del FesTVal de Vitoria. El bolso clutch, en color amarillo, de Jimmy Choo. El look de maquillaje, de Armani Beauty. María lleva pendientes belle 'Belle époque', realizados en oro y plata con diamantes y citrinos

Un estilismo perfecto que consolida su paso, a lo grande, por la ciudad italiana: el domingo, Marta Nieto acudía a la Giornatte degli autore, la sección independiente que se celebra en paralelo y bajo acuerdo con el Festival internacional de cine de Venecia, para presentar Tres, el thriller de Juanjo Giménez que protagoniza. Lo hacía con un vestido verde de Juan Carlos Pajares, que vistió a Natalia de Molina para los Goya de este año, y con un diseño de color rojo del italiano Giambattista Valli.

Marta Nieto, en un gran momento profesional

En Tres, que ya está siendo apodada como la película más original del festival de Venecia, la actriz es una ingeniera de sonido que percibe la realidad desincronizada. Un papel complejo por el que Marta Nieto dice haber perseguido al director y haber descubierto en sus actuaciones un registro nuevo: "El conflicto de la desincronía te aisla y te vuelve un poco loca por momentos, son lugares muy farragosos de creación, muy densos pero también muy ricos, ella lleva todo el rato un tormento pero luego lo transita y se convierte en un don", explicaba este, según recoge la agencia EFE.

La actriz murciana también ha acompañado al director en la rueda de prensa de la película, y tiene abiertos otros proyectos con los que planea expandir aún más su rango profesional: Marta Nieto acaba de debutar como directora en un cortometraje sobre un niño trans que desarrolló el año pasado en las Residencias de la Academia de Cine, en Madrid, y que espera convertir pronto en un largometraje. "Estoy con la tercera versión de guion y acabo de rodar el corto, estoy en proceso de montaje, con muchos hallazgos, viendo las complejidades, esperanzada y apasionada con transmitir bien la historia que tengo en la cabeza", explica.

Marta Nieto en la ceremonia de clausura de la 76ª edición del Festival de cine de Venecia GTRES

Su historia con la Mostra no es nueva: en 2020, Marta recibió el premio a la mejor actriz en la sección Horizontes del festival por su trabajo en Madre, de Rodrigo Sorogoyen, haciéndose así con el segundo reconocimiento más importante del certamen. En esta ocasión, Marta optó por un delicado diseño de la firma española The 2nd Skin Co, de la colección otoño-invierno 2019.

También a finales del año pasado conseguía una nominación a mejor actriz en la 33 edición de los Premios del Cine Europeo por esta película, participada por RTVE: su rostro se está haciendo un hueco en Europa, en la pantalla y en la alfombra roja.