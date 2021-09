Estrellas de la canción como Beyoncé y Lady Gaga, iconos como Jennifer López, divas del cine como Angelina Jolie o Kate Hudson, todas las grandes adoran los vestidos sirena de Donatella Versace porque son el arma perfecta para conquistar la alfombra roja. La etiqueta italiana es la gran aliada, y lo sabe muy bien Penélope Cruz, que fue elegida la actriz mejor vestida en una década de Premios Oscar. Ester Expósito ha dado el salto 'fashion' a nivel internacional, juega en primera liga y sabe que no es momento de cometer errores. Se rodea de un buen equipo, en el que destaca su estilista, Víctor Blanco, y juntos eligen lo mejor de lo mejor. Ahora para pisar con mucha fuerza en el Festival de Cine de Venecia ha apostado todo al caballo ganador y ha dejado a todos con la boca abierta con tres looks de infarto, dos de Versace y uno de Mônot.

Rebelde y atrevida

El tercer outfit es muy distinto y quizá el que más ha gustado por lo original y atrevido. La actriz se lo puso para la gala 'Celebration of Women in Cinema' y pertenece a la firma Mônot, una de las que organizaba el evento. Lleva una falda blanca asimétrica con una amplia y seductora abertura en la pierna, perfecta para los posados en la alfombra roja al más puro 'estilo Angelina'. El cuerpo vea en contraste de color, en negro, y también tiene patrón asimétrico. Se trata de un top 'cut out' que juega a mezclar el estilo costura, con la mitad de un escote corazón, y el estilo deportivo, con el tirante que parece abrazar el cuello. Tres looks de infarto que toda la prensa celebra y aplaude. Pero.. ¿Cuál es tu favorito? En Tendencias te contamos todo lo que pasa y pisa la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia que bajará el telón del 11 de septiembre.