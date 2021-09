El viernes es una de las jornadas más ajetreadas de esta edición de la Mostra de Venecia. Es el día en el que se estrenan dos de las películas más esperadas del año: Spencer, el biopic de Lady Di dirigido por Pablo Larrain, y Dune, la nueva adaptación del clásico de ciencia ficción de Frank Herbert, a cargo de Dennis Villeneuve. Kristen Stewart, Zendaya y Timothée Chalamet son, junto con Javier Bardem o Dakota Johnson, las estrellas más esperadas de la alfombra roja. Y los estilismos han dado que hablar.

Premiere de 'Dune'

De otro planeta. Así son Zendaya y Timothée Chalamet, que se han impregnado del espíritu de la película que representan para constuirse como los reyes absolutos de la alfombra roja. Él, con un glamuroso 'uniforme' de terciopelo negro que deja claro su negativa a atenerse al clásico traje negro que siempre lleva Javier Bardem.

Timothée Chalamet en la premiere de 'Dune' en Venecia EFE FRR HK

Una decisión que ha despistado: en sus redes sociales subía una foto con un traje rosa de Stella McArtney que todo el mundo apostaba iba a ser su look para esta noche. Pero no: Haider Ackermann vuelve a firmar su look rompedor y estimulante.

Zendaya en la premiere de 'Dune' en Venecia REUTERS mjb/JCS/MEP

Ella, con un escultórico vestido de Balmain que emula sobre su piel el efecto de piel mojada. "La diosa ha llegado", escribe Olivier Rousteing, director creativo y artífice del vestido y responsable, también, del look con el que Milena Smit estrenaba la alfombra roja de Venecia. Un look impresionante que Zendaya completa con joyas de oro blanco y esmeraldas de Bulgari y un efecto mojado sobre su pelo suelto.

Zendaya en la premiere de 'Dune' en Venecia REUTERS mjb/JCS/MEP

También sobre la alfombra roja, Isabelle Huppert con un diseño de Armani Privé, también de terciopelo y con una consteación de brillantes. Un diseño que pertenece a la colección de costura otoño invierno 2019. De la misma firma, pero de la colección del verano 2021, Barbara Palvin.

Isabelle Huppert en la premiere de 'Dune' en Venecia EFE FRR HK