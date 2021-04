Kristen Stewart está de enhorabuena y de celebración porque... ¡hoy es su cumpleaños! La actriz cumple 31 años en uno de los mejores momentos de su vida y en mitad del rodaje de la película Spencer, donde dará vida a Lady Di en una película que promete (y mucho) con el gran parecido que la actriz tiene con la princesa de Gales gracias al maquillaje y la caracterización.

La actriz que saltó a la fama por interpretar a Bella Swan en Crepúsculo no tiene redes sociales, pero sus seguidores, sí. Por eso mismo, no es de extrañar que cada año el 9 de abril Twitter se llene de buenos mensajes y felicitaciones para Kristen Stewart, acostumbrada ya a vivir alejada de los focos públicos.

Kristen Stewart y Dylan Meyer: más de un año de amor

La actriz es bastante reservada con su vida privada y no le gusta que se entrometan en ella. De hecho, en una entrevista aseguró: "Me gusta mantener lo mío para mí. Cuando me case o tenga un bebé, todo el mundo querrá saber el nombre de mi hijo y no lo desvelaré durante años".

Sin embargo, Kristen Stewart se ha visto obligada a hablar en más de una ocasión sobre su sexualidad (es bisexual, al igual que otras famosas como Melani Olivares) o ha sido fotografiada al lado de sus parejas. La más reciente es Dylan Meyer, una guionista de Hollywood que ha escrito y coprotagonizado películas y programas de televisión como XOXO (2016, Netflix), algunos de los episodios de la serie Miss 2059 o los cortometrajes Loose ends (2015) y Rock bottom (2019).

Kristen Stewart y Dylan Meyers comenzaron a salir como pareja en verano de 2019, aunque ya se conocían de antes, ya que seis años antes habían coincidido en un rodaje. Fueron fotografiadas juntas besándose en Nueva York y los rumores de un nuevo romance de la actriz comenzaron.

Todo ocurrió apenas un mes después de que Stewart estuviera en un yate de vacaciones con su ex Stella Maxwell. Un par de meses más tarde la acrtiz confirmó su relación con Meyers y afirmó que todo iba muy rápido: "Estábamos en un bar con unos amigos suyos. Era tarde y le dije: 'Estoy jodidamente enamorada de ti", dijo Stewart en una entrevista con con Howard Stern.

