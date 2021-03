Melani Olivares es poliamorosa y bisexual: "Tengo novio y novia"

Melani Olivares, principalmente conocida por su papel de Paz en Aída y exconcursante de MasterChef Celebrity 5, ha acudido al plató de Sálvame Deluxe para confesar que su vida amorosa es algo peculiar. La actriz se ha declarado bisexual y poliamorosa: "No quiero una pareja convencional, ya no puedo con eso. Me aburro mucho", afirma. Pero, ¿qué es el poliamor? Te lo contamos

Melani Olivares sale del armario y se declara poliamorosa

La actriz se considera a sí misma una persona muy familiar y cariñosa. Ya en 2007 fue madre primeriza con la adopción de Martina, una niña etíope a la que ha criado como suya desde entonces. Prácticamente seis años más tarde dio a luz a su primera hija biológica, Manuela, que tuvo durante su relación con el músico Javier Rojas. Y en 2016 contrajo matrimonio con el percusionista Gorka González, con quien tuvo a su tercer hijo en 2017, Lucho.

Después de estos cuatro años, la actriz acude al plató de Sálvame Deluxe para salir del armario y hablar con libertad de su sexualidad, que ha generado multitud de reacciones. Preguntada por Jorge Javier Vázquez sobre si una de sus hijas tenía novio o novia, la actriz respondió: "En mi casa nos gusta todo. Y más ahora, que estoy on fire".

Para sopresa de todo el mundo, Melanie Olivares confesó con toda naturalidad que nunca le ha gustado el término bisexual porque lo considera demasiado moderno para ella: "He tenido relaciones con mujeres y con hombres durante toda mi vida. Siempre me han gustado ambos sexos, pero nunca nadie me había preguntado hasta ahora", declara.

La actriz asegura que ha tenido porque mantiene relaciones largas y esporádicas con mujeres desde que joven: "Me gusta la gente, en mi casa no hay géneros. No lo he contado como tampoco he contado los novios que he tenido", añade. Además, Melani Olivares continuó revelando que en estos momentos tiene dos parejas, una de cada sexo: "Tengo novio y novia. Ahora voy picardeando y estoy en el poliamor".

Explicó que el poliamor es tener una relación con dos o más personas al mismo tiempo y sin sentir celos, algo que según ella, ha existido siempre: "Yo no quiero una pareja convencional, yo ya no puedo con eso. Me aburro mucho", y añade "La relaciones convencionales nunca me han durado más de tres años". También aclaró que aunque las dos personas con las que sale tienen constancia de todo esto, no se conocen entre ellas.