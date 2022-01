Kristen Stewart, una estrella en Hollywood (muy a su pesar)

Más de diez años en el foco mediático no le han servido a Kristen Stewart para sentirse cómoda en el photocall. Su actitud ante las cámaras siempre nos ha llevado a pensar que la cima de Hollywood está fuera de su zona de confort. Gestos tímidos, mirada hacia el suelo, sonrisa forzada... La actriz no se siente agusto cuando los flashes apunta hacia ella, cuando no puede refugiarse en algún personaje, cuando tiene que ser ella misma, el papel que más le cuesta interpretar. Nunca quiso ser actriz, no entraba en sus planes pisar alfombras rojas, ser la portada de Vogue ni vestir de Gucci. ¿Cuándo, cómo y por qué llegó entonces a entrar en el mundo del cine?

La actriz Kristen Stewart en 2015 GTRES GTRES

La razón por la que empezó fueron sus padres, ya que ambos trabajaban en la industria. "Salía con mis padres del set de rodaje cuando era pequeña y les pregunté si podía comenzar a hacer audiciones, solo porque había visto que había otros niños en el set. Ni siquiera quería ser actor. Solo quería estar allí", explicaba durante una entrevista a Vanity Fair. Kristen Stewart hubiera preferido pasar desapercibida, trabajando en pequeños proyectos que fueran capaces de llenarla, pero sin la necesidad de alcanzar Hollywood. En 2007 consiguió el papel que le cambió la vida para siempre, muy a su pesar. Se trataba de Crepúsculo, la primera entrega de una saga que primero conquistó a los lectores con su historia de amor, para después convertirse en un auténtico exitazo en taquilla. Kristen Stewart, que interpreta a Bella Swan, protagoniza la cinta junto a Robert Pattinson, con quien también mantuvo una relación fuera de cámaras.

Los medios les perseguían y la locura que se desató entre los fans hizo que ambos sufrieran las consecuencias. La actriz llegó a hacer unas controvertidas declaraciones para la revista Elle al comparar su experiencia en la alfombra roja a un ataque sexual que luego tuvo que rectificar: "Lo que uno no ve son las cámaras empujadas en mi rostro y las extrañas e intrusivas preguntas que se hacen, o la gente que cae sobre ellos, dando gritos y provocando para obtener una reacción. Las fotos son tan (...) me siento como si estuviese viendo a alguien que está siendo violado. Gran parte del tiempo no lo puedo manejar. Nunca espere que esta podría ser mi vida".

Durante la promoción de la saga vampírica, mucha gente criticó la frialdad y falta de expresividad de la actriz. Ahora, después de pasar por todo aquello, puede hablar abiertamente y explicar cómo se sentía por aquel entonces. "Tenía que protegerme a mí misma. Me sentía completamente expuesta. Creo que he superado todo lo que implicó Crepúsculo, pero solía estar realmente frustrada porque, como no salte voluntariamente a convertirme en el centro de atención, ante las cámaras parecía que era una imbécil. De ninguna manera soy una persona rebelde. Tampoco soy contraria. Solo quiero gustarle a la gente", explica.

Kristen Stewart tuvo que vivir durante mucho tiempo con ese peso sobre sus hombros, hasta que varios directores independientes le dieron la oportunidad de cambiar de registro. Oliver Assayas y Kelly Reichardt le permitieron dejar de sentirse 'la chica de Crepúsculo': "Por primera vez se me concedió la oportunidad de me vieran, de verdad".

Desde Blancanieves, pasando por Ángel de Charlie, hasta Lady Di Lo cierto es que Crepúsculo marcó un antes y un después en la carrera de Kristen Stewart. A sus 31 años puede presumir de tener una trayectoria envidiable. Entre sus papeles más conocidos, está el de una princesa Disney en Blancanieves y el Cazador. También ha formado parte de la agencia de detectives Townsend en Los Ángeles de Charlie. Su último trabajo ha sido meterse en el papel de Lady Di en Spencer, un personaje con el que ha confesado sentirse muy identificada en cuanto a atención mediática, "algo que solo se consigue cuando eres extremadamente famoso", reconoce. Puedes ver aquí su increíble transformación.