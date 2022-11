Vivimos una época gloriosa para los luchadores veteranos de la WWE. Lejos de agotarse su estrella, Hollywood se ha convertido en el hogar de rostros como John Cena, que se reinventa como estrella de acción en El escuadrón suicida o F9, la última entrega de Fast and Furious. También Dave Bautista, que tras fichar por los Guardianes de la Galaxia de Marvel ha participado en dos fenómenos de ciencia ficción, Blade Runner 2049 y Dune, entre otros blockbusters de éxito, ha sorprendido a la audiencia con sus capacidades como actor y su comprometido discurso político. Pero si alguien ha logrado situarse en el lugar más alto del escalafón de las celebrities cinematográficas es Dwayne Johnson "The Rock", que ya es el héroe de acción más querido (y mejor pagado) de nuestros tiempos.

Aunque este año ha dejado de encontrarse a la cabeza de las listas de cifras (Daniel Craig le ha adelantado como el actor mejor pagado de Hollywood y Cristiano Ronaldo como el hombre con más seguidores en Instagram), La Roca despedía 2020 a la cabeza de estas dos listas: tras embolsarse casi 90 millones de dólares durante dos años consecutivos y con la friolera de 280 millones de espectadores en redes sociales (¡casi nada!), sigue siendo la cara bonita de la industria y uno de los actores mejor valorados. Pero, ¿cuál es la clave del éxito de este artista samoano?

Su primer papel cinematográfico, en la piel de El rey escorpión (2002), ya batía récords mundiales en cuanto a dinero se refiere... pero no anticipaba el éxito que seguiría cosechando a partir de entonces. Desde 2013, Dwayne Johnson figura año tras año entre las personalidades más influyentes del mundo , y la razón tiene dos palabras: rápido y furioso . Su papel como Luke Hobbs en la franquicia Fast and Furious , donde eclipsó al protagonista y productor Vin Diesel y acabó entablando con él una "bonita enemistad" (que nadie sabe si es real, un montaje teatrero al estilo WWE o una mezcla de las dos cosas), fue su catapulta a la cima del cine de acción. Su enorme complexión (no en vano se hacía llamar La Roca) se suaviza con su vis cómica y la simpatía y el afecto con el que se dirige siempre a los medios.

The Rock tiene su propia productora, Seven Bucks , que ha participado en películas en las que aparece el actor como Alerta roja, Jungle Cruise, Jumanji, Fast and Furious: Hobbs y Shaw, ¡Shazam! o Los vigilantes de la playa. También fundó su propia firma de ropa deportiva.

¿Volverá a la franquicia Fast and Furious?

Aunque su feudo con Vin Diesel viene de largo, es posible que la pelea esté a punto de terminar. Dwayne Johnson, que protagonizó junto a Jason Statham el spin-off de la franquicia, Hobbs y Shaw, no aparece en las últimas entregas de la saga Fast and Furious: presuntamente, porque no se lleva nada bien con el actor y productor estadounidense. Aunque el trabajo de La Roca ha sido, durante décadas, convencer a la audiencia de sus enfados ficticios con grandes titanes, así que nunca se sabe. Quizá son grandes amigos y esto no era más que una maniobra publicitaria.

En cualquier caso, parece que su ausencia en la saga está llegando a su fin. O al menos, así lo desea Vin Diesel, que le enviaba públicamente una invitación para retornar a la saga: “Mi pequeño hermano Dwayne... ha llegado el momento. El mundo espera el final de Fast 10. Como sabes, mis hijos se refieren a ti como el tío Dwayne en mi casa. No hay un día festivo que pase en el que ellos y tú no os enviéis buenos deseos... pero ha llegado el momento. El legado espera. Te dije hace años que iba a cumplir mi promesa a Pablo. ¡Juré que íbamos a alcanzar y hacer la mejor ‘Fast’ en el final, la 10! Lo digo por amor... pero debes aparecer, no dejes la franquicia vacía, tienes un papel muy importante que jugar. Hobbs no puede ser interpretado por ningún otro. Espero que estés a la altura de las circunstancias y cumplas con tu destino”, le dijo.