Kyle Jenner, Olivia Munn y Jennifer Lawrence han anunciado esta semana que están embarazadas y a Kylie Jenner ya la hemos visto pasear y presumir de barriguita. Lo mismo que hace Vin Diesel, que se acaricia su tripita con auténtico placer, aunque poco tiene que ver con el deseo de aumentar la familia. El actor está de vacaciones en Europa, en estos días visita Italia y ha escapado del calor a bordo de un lujoso yate. Pensando que así estaba lejos de los objetivos de los paparazzi ha decidido disfrutar de los placeres que ofrece el Mediterráneo: comida, bebida, sol y mar, entre otras muchas cosas. Y ha sido entonces cuando lo han pillado.

Pillados 'In fraganti'

El actor, de 54 años, sí ha escapado del calor pero no de los reporteros, que le han 'inmortalizado' sin camiseta con una abultada barriga. Quizá acababa de comer, quizá no haya parado todavía. No es la primera vez que le pillan con estas pintas, y se nota que Vin Diesel cuando salta de la pantalla a la vida real se convierte en un hombre ... real, como muchos otros. Gente anónima y actores de Hollywood. Los paparazzi han fotografiado a estrellas en sus días de vacaciones y, por lo general, sus cuerpos no son tan estilizados y fibrados como aparentan en las películas. Leonardo Dicaprio, Ben Affleck, Hugh Jackmen, Tobey Maguire... la lista es enorme y todos, al terminar sus días de descanso, han vuelto a la tortura de las dietas, el gimnasio y la comida sana.

Imagen de Vin Diesel durante unas vacaciones en Miami en 2015. Gtres