Nos enamoran a través de una pantalla, una película, un personaje, y continúan sorprendiéndonos cuando hacen de ellos mismos. Hollywood ha celebrado la 94ª edición de los Premios Oscar que quedará marcada por el bofetón de Will Smith. Pasará a la historia como un momento bochornoso, pero también queremos acordarnos hoy de los más desternillantes. Porque si hay un factor común cada año, es el humor. ¿Te acuerdas cuando Sylvester Stallone y Muhammad Ali subieron al escenario para presentar el premio a mejor actriz de reparto en 1977? ¿O cuando Ellen DeGeneres decidió llamar a un repartidor de pizza en medio de la gala? Repasamos los momentos más graciosos de la historia de los Oscars.

1. Anne Hathaway y Emily Blunt aterradas por la 'malvada' Meryl Streep Anne Hathaway y Emily Blunt fueron compañeras de reparto en El diablo se viste de Prada, película en la que también tiene un papel importante Meryl Streep. La pareja de jóvenes actrices subieron al escenario en 2007 para presentar el premio a mejor diseño de vestuario y lo hicieron recordando los papeles que interpretaron en la cinta. Dos subordinadas atemorizadas por su jefa, la malvada editora de una prestigiosa revista interpretada por Streep. "¿Por qué no tiene su capuchino? ¿No le diste el capuchino?", pregunta nerviosa Hathaway, que mira de reojo a la estrella de Hollywood, intentando mantener la compostura. Blunt la piropea, mientras la cámara enfoca a Meryl, que mientras se escuchan las carcajadas del público, aguanta con el semblante serio, tal y como la recordamos en la película.

2. El momento fan de Jennifer Lawrence con Jack Nicholson Jennifer Lawrence recordará para siempre el día que ganó su primer Premio Oscar. No por el reconocimiento, ni siquiera por haberse caído al subirse al escenario. La actriz guardará en su memoria, como si de un tesoro se tratara, aquel dia porque conoció a uno de sus ídolos, Jack Nicholson. La estrella de Hollywood interrumpió una de sus entrevista para felicitarla. "Disfruta de la noche. Me encantó tu interpretación para la película. Fue genial. Te pareces a una antigua novia que tuve", le dijo el actor. "Oh, ¿en serio? ¿No me parezco a una nueva novia?", le contestó ella, que intentaba sin éxito disimular su emoción. Un flirteo que quedará para la historia.

3. La entrevista más surrealista de Jennifer Lawrence La espontaneidad y naturalidad de Jennifer Lawrence hacen que su nombre se repita en esta lista. Quizás también el alcohol haya tenido algo que ver esta ocasión. Justo después de ganar el Oscar a mejor actriz, la intérprete atendió a la prensa. Parecía algo desorientada, de hecho, no encontraba ni siquiera a la persona que le estaba formulando la pregunta. Se le notaba en el habla, le costaba expresarse. Al final, Lawrence confesaba entre risas: "Perdón, me he bebido un chupito antes de salir aquí". Si ya saben como me pongo, para qué me invitan. Eso es lo que precisamente estaría pensando Jennifer Lawrence en aquel momento. La actriz ya reconoció en alguna entrevista que tiene cero tolerancia al alcohol y que siempre que toma acaba vomitando. Esta vez, la ocasión lo merecía



4. La celebración de Roberto Benigni, mejor actor por La vida es bella en 1999 Igual que Roberto Benigni hizo en 1999, así nos gustaría ver celebrar a todos los premiados al escuchar su nombre y subir al escenario. El actor se volvió loco e hizo que el público se levantara cuando recibió en 1999 el Oscar a mejor actor por su inolvidables papel protagonista en La vida es bella. 01.27 min El italiano Roberto Benigni ganó el Oscar a mejor actor en 1999 por 'La vida es bella' con un papel íntegramente en italiano. La película, que él mismo dirigía, también ganó los Oscar a mejor película de habla no inglesa y mejor banda sonora.



5. La 'pelea' entre Sylvester Stallone y Muhammad Ali Sylvester Stallone subió al escenario en 1977 para presentar el premio a mejor actriz de reparto. No lo hizo solo. El público se levantó cuando vio a Muhammad Ali entrar en escena. "Me robaste mi guion", le reprochaba el boxeador. "Enséñame lo que sabes hacer", le decía a Stallone. Ambos protagonizaron una 'pelea' al más puro estlo Rocky Balboa.

6. El regalo de Jimmy Kimmel para el discurso más corto La duración de la gala siempre es un problema. Pasa en los Premios Goya y también en los Oscars. En 2018 al presentador, Jimmy Kimmel, se le ocurrió una original idea que sorprendió a los invitados y al público que veía el show desde sus casas. Le regalaría una moto acuática al galardonado que diera el discurso más corto. "¿Para qué perder el tiempo dándole las gracias a tu madre cuando puedes llevarla a dar una vuelta en una nueva moto acuática de marca? No es broma, os estaré cronometrando", advertía Kimmel. Al final se la llevó a casa el diseñador Mark Bridges.

7. La broma de mal gusto de Ellen DeGeneres Ellen DeGeneres presentó una de las galas con más humor de la historia de los Premios Oscar en 2014. Se hizo un selfie épico con algunos de los actores más famosos, repartió pizza entre el público en medio del show, protagonizó un divertido monólogo con el que conquistó a los invitados, pero mientras unos se reían, otros creían que se pasaba de la raya. Sobre todo, Liza Minnelli, que había acudido como invitada para presenciar el homenaje de El Mago de Oz, la película que cumplía 75 años y que fue protagonizada por su madre, Judy Garland. La cómica presentadora hizo una broma de mal gusto que la artista no se tomó nada bien a juzgar por su cara. "Tengo que decir que es usted uno de los más sorprendentes imitadores de Liza Minelli que he visto en toda mi vida. Buen trabajo señor", bromeó Ellen dirigiéndose a la artista. DeGeneres provocando la risa del público, menos la de Liza Minnelli. La presentadora recibidó muchas críticas que la acusaban de ser tránsfoba. A pesar de todo, Minnelli ya reconoció que no le guarda ningún rencor.



8. El perreo de Glenn Close Glenn Close fue la protagonista del vídeo más viral de los Premios Oscar el año pasado. Una gala atípica, mucho más sobria, que la actriz quiso animar atreviéndose con el twerking. Con su elegante vestido azul de Armani Privé, Close presumió de ritmo perreando junto al presentador. ¡Memorable!

9. El 'remember' de Keanu Reeves y Diane Keaton Cuando Keanu Reeves y Diane Keaton protagonizaron la película Cuando menos te lo esperas corrían los rumores de que los actores podían estar saliendo en la vida real. Los protagonista de esta historia nunca confirmaron ni desmintieron la noticia, pero en 2020 subieron juntos al escenario de los Premios Oscar para presentar a uno de los galardonados de la noche. Los actores bromeaban recordando viejos tiempos, mientras el público enloquecía al verlos juntos de nuevo. La química entre ellos era evidente. Una imagen que quedará para el recuerdo.

10. Ben Stiller disfrazado de Avatar Como no podría ser de otra manera, Ben Stiller dio la nota en la gala de 2010 cuando salió a presentar el premio a mejor maquillaje. El actor apareció sobre el escenario como si de un personaje recién salido de la película Avatar se tratara. Stiller comenzó su discurso hablando en un idioma extraño e indescifrable, para después traducir sus palabras: "Esto parecía una mejor idea en los ensayos".

11. El grito de "¡Pedro!" de Penélope Cruz Penélope Cruz no pudo ocultar su emoción la noche en la que presentó el premio a mejor película de habla no inglesa. En la categoría estaba nominado el director Pedro Almodóvar por su cinta Todo sobre mi madre. La actriz subió al escenario junto a Antonio Banderas. Al abrir el sobre gritó: "¡Pedro!". Un momento de felicidad y espontaneidad que ya es historia de España. Un Oscar, un salto, un grito y un discurso que hicieron historia Ver ahora Un Oscar, un salto, un grito y un discurso que hicieron historia

12. El aplauso viral de Nicole Kidman Muchos se quedaron atónitos al ver a Nicole Kidman aplaudir la noche de los Oscar de 2017. Parecía que la actriz se había olvidado de cómo hacerlo. La explicación llegó al poco tiempo, después de que el vídeo se volviera viral. Kidman confesó que no quería dañar el anillo prestado que llevaba puesto en su mano. Y no nos extraña: 119 quilates en diamantes Harry Winston. "Estaba bastante apurada porque quería aplaudir. Si no lo hubiera hecho, habría sido peor. ¿A que sí? Todo el mundo se habría preguntado que por qué no estaba aplaudiendo", aseguraba Nicole Kidman.

13. Blake Edwards sobre ruedas Blake Edwards recogió el Oscar Honorífico en 2003 y lo hizo de una manera casi o más memorable que los aplausos de Nicole Kidman. El cineasta se subió a una silla de ruedas y agarró la estatuilla que Jim Carrey le iba a entregar hasta estrellarse al otro lado del escenario. Con la chaqueta manchada, se dirigió al público. "Me siento bien", bromeó Edwards.

14. El hombre desnudo de los Premios Oscar Robert Opel se hizo famoso en 1974 por aparecer en los Premios Oscar. Y no de cualquier manera. El fotógrafo corrió desnudo sobre el escenario burlando las medidas de seguridad mientras el actor David Niven daba paso a Elizabeth Taylor. "Ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. pero ¿no es fascinante pensar que la única risa que puede desatar ese hombre es la que genera cuando se quita la ropa y muestra sus pequeñeces?", soltó Niven justo después arrancando las carcajadas del público.