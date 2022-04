La alfombra roja de los Oscars de esta 94ª edición promete, ya que entre las actrices nominadas hay estrellas que siempre sorprenden. Penélope Cruz es una de ellas y rivalizará en elegancia con divas como Nicole Kidman, Kristen Stewart y Olivia Colman. La actriz española ha posado finalmente con su marido, Javier Bardem. Se dijo que él no iría a la alfombra roja para asistir a la 'otra' entrega de premios, la dará los Oscars a los que optaban Alberto Iglesias y Alberto Mielgo, que lo ha ganado.

Los mejores vestidos de Los Oscar 2022

Kristen Stewart

Kristen Stewart con look de Chanel GTRES

Quizá consciente de que no va a ganar el Oscar por interpretar a Lady Di en Spencer, Kristen Stewart ha 'pasado' de llevar vestido y ha preferido un look más informal. La actriz, fiel a la casa Chanel, ha llevado un traje con bermuda, un diseño joven y fresco que no pasa desapercibido.