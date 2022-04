Es una de las actrices del momento, Hollywood la adora. Pero Zendaya no solo triunfa en el cine y en la televisión, también lo hace sobre la alfombra roja. La joven actriz suele apostar por estilismos arriesgados y poco convencionales, pero con mucho glamur. ¿Las claves de su éxito? Su asombrosa facilidad para cambiar de imagen continuamente sin parecer que va disfrazada, con su toque de sofisticación para la moda. Así es ella, camaleónica y glamurosa a partes iguales. Todo el mundo se pregunta con qué sorprenderá en los Premios Oscar 2022, pero hasta entonces, repasamos los 10 mejores looks de Zendaya en las alfombras rojas.

Si muchas niñas sueñan con ser Cenicienta, Zendaya lo consiguió en la Gala MET de 2019 . Como decíamos, es camaleónica tanto para actuar como para mantener el glamur en la alfombra roja. Fue una puesta en escena llena de magia en la que no faltaron detalles: el hada madrina, el vestido de cuento de hadas y hasta el zapato de cristal.

Los looks de Zendaya en la Gala del MET

Zendaya se suma a la moda de enseñar el ombligo con este look de Vera Wang. GTRES

A los premios de la moda CFDA de 2021 acudió con un dos piezas rojo firmado por Vera Wang y un peinado lleno de trenzas XL. La actriz se hizo con el Premio Icono de la moda , convirtiéndose en la mujer más joven que recibe este galardón. Y viendo sus mejores looks entendemos por qué.

Apasionada de la moda, Zendaya no se pierde las citas con las grandes pasarelas. En la Fashion Week de Nueva York de 2020 , la actriz llevó un traje de terciopelo burdeos diseñado por ella misma . Tan pronto confía en las grandes firmas como se diseña ella misma sus estilismos. Como complementos, una boina a juego y un fular de lunares.

6. Zendaya en las premier de Spider-Man y Dune

La actriz tampoco se despista a la hora de promocionar sus películas. En la premier de Spider-Man: No way home, Zendaya apostó por un sensual vestido negro con trasnparencias que simulaban una telaraña, haciendo un guiño a la película que protagoniza junto a Tom Holland. El look lo complementa una antifaz negro a juego.

Zendaya en la premier de 'Spider-Man: No way home' de 2021 La actriz eligió un diseño con telarañas para el estreno de la película GTRES

Y fue roda una diva que dejó boquiabierto a todo el mundo en la Mostra del Festival de Venecia de 2021 con un vestido color nude y efecto mojado. Le quedaba, literalmente, como un guante. Zendaya complementó su look con un enorme collar verde y un anillo a juego. Escogió este color en representación de la arena, elemento fundamental de la película que promocionaba en ese momento: Dune.