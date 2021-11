Lo poco, gusta; lo mucho cansa. Y cansados, e incluso hartos, estamos del chándal. El confinamiento hizo que nuestros armarios cambiaran radicalmente. Olvidamos los tacones, los vestidos de fiesta, los trajes entallados, el tul...De la noche a la mañana nos entregamos a la comodidad, a las prendas de estar en casa. Se impuso el chandalismo, y hasta los más reacios pasaron por el aro. Anna Wintour llegó a posar con un chándal, dando así su bendición a este conjunto de dos prendas que pueden combinarse o no. Pero... se acabó. Salvo que vayas al gimnasio.

Hoy hay muchas ganas de salir, de ir de fiesta, de 'vestirse', de celebrar... Y por eso la moda ha pegado un giro radical y ha abrazado una estética barroca, atrevida y, a veces, loca. Se abre la puerta a la fantasía, al exceso, al derroche, al 'Más es más'. Se nota en las pasarelas, en la calle y, por supuesto, en las alfombras rojas. La consigna es clara: 'Antes muerta que sencilla'.

¡Strike a pose!

Lady Gaga es un buen ejemplo. Su presencia en el estreno de la película House of Gucci ha sido toda una revelación. La diva ha posado al más puro estilo del 'Vogue' de Madonna: ¡Strike a pose! El vestido es fabuloso, un arma infalible para jugar frente a los fotógrafos, fascinados con la habilidad que tiene al artista para seducir a la cámara. Su vestido de Gucci, la firma preferida por las celebrities. La casa italiana ha pegado un gran giro estético hacia la sofisticación y ha conectado con el glamour del 'Dorado Hollywood'. De nuevo volvemos al famoso 'Vogue'

