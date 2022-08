Sale a luz el gran secreto del vestido de Lady Gaga

Lady Gaga ha arrasado en la alfombra roja del estreno de la película House Of Gucci celebrado en Londres. La diva ha llevado un espectacular vestido en tono morado de aire lencero, un diseño rompedor realizado en tul de seda plisado que se vale de las transparencias para mostrar y ocultar el cuerpo. Lady Gaga ha hecho las delicias de los reporteros posando de mil maneras distintas, jugando con la capa y la falda, enseñando tatuajes que suele llevar ocultos e incluso el liguero. Es una de las mujeres que más disfruta de la moda y los modistos la adoran y todos quieren que lleve sus diseños, conscientes de que sus 'estilismos' se hacen siempre virales.

Lagy Gaga en el estreno de 'House of Gucci' en Londres. AFP

Como ocurrió el 20 de enero de 2021, el día de la investidura de Joe Biden. Una jornada marcada por la violencia y la tensión que se desataron en Estados Unidos tras las elecciones y que tuvo, como punto álgido, el asalto al Capitolio por parte de republicanos exaltados que no aceptaron la derrota de Donald Trump. Por eso se extremaron las medidas de seguridad, tanto del nuevo presidente como de los ilustres invitados, entre ellos Lady Gaga. La cantante entonó el tema 'The Star-Spangled Banner' con un vestido muy especial de la Schiaparelli.

El diseño llamó a todos la atención por varios motivos: tanto por el cuerpo en azul y la falda roja iban al tono de la bandera estadounidense como por el broche con forma de paloma con una rama de olivo en el pico, símbolo de la paz. Pero hubo algo más. La artista necesitó ayuda para subir al estrado, y eso que el vestido no era especialmente complicado y ella está acostumbrada a llevar los diseños más atrevidos y complejos que hacen los modistas de todo el planeta.

Gaga desvela que era un vestido blindado que pesaba mucho y por eso necesitó de la ayuda de un marine del ejército norteamericano. "Nunca olvidaré hablar con este joven con el que estaba. Me preguntó si estaba nerviosa y le dije: 'Sí, pero a veces la moda realmente te puede dar alas'. Como una paloma", recuerda ahora la cantante y actriz.

Lady Gaga se dispone a cantar el himno nacional EFE

Joe Biden y Kamala Harris observan a Lady Gaga mientras se encamina al escenario EFE SAW ukit

Pero Lady Gaga resta seriedad al asunto y llega a bromear con todo lo sucedido ese día. "No sé si la gente sabe esto de mí, pero si no fuera quien soy hoy, habría sido periodista de combate. ¡Ese era uno de mis sueños!", dice con una gran sonrisa. Por suerte para sus fans no ha sido periodista y se ha volcado con su carrera en la música y en el cine. Como cantante ha llegado a lo más alto, incluso ganó el Oscar a Mejor Canción Original con 'Shallow', banda sonora de la película Ha nacido una estrella. Ahora intenta tener el mismo éxito como actriz y trabaja duro para tener el respeto de la industria. Su papel de Patrizia Reggiani en House of Gucci puede darle muchas alegrías, y premios.