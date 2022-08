Las comparaciones son odiosas, pero en la mayoría de los casos, inevitables. Lady Gaga será la próxima Harley Quinn, una decisión que, como no podía ser de otra manera, ya ha creado debate en las redes. Y es que Margot Robbie deja una sombra muy alargada y son muchos los que creen que la cantante podría no estar a la altura. Aunque si tenemos en cuenta que Joker, Folie à Deux, la segunda parte de la exitosa película protagonizada por Joaquin Phoenix, será un musical, la cosa cambia. Su fecha de estreno está ya prevista para el 4 de octubre de 2024, lo que significa que tendremos que armarnos de paciencia para ver a Gaga en el papel de la psicótica Harley Quinn.

La Harley Quinn de Margot Robbie

La Harley Quinn de Margot Robbie se hizo querer entre el fandom. La primera vez que la vimos meterse en el papel de una de las villanas más queridas del Universo Extendido de DC fue en Escuadrón Suicida (2016), donde compartió cartel con Will Smith y Jared Leto. Su participación en la película le sirvió para triunfar en los Critics Choice Awards como mejor actriz de acción y en los People's Choice Awards como actriz de cine de acción favorita. Volvió a repetir personaje y éxito en Aves de presa (2020), la primera vez que Harley Quinn protagonizaba un largometraje. La última vez que la vimos lucir las coletas fue en El Escuradrón Suicida (2021), esta vez, junto a Idris Elba y John Cena.

No hay duda de que, si Harley Quinn se ha ganado al público, ha sido en gran parte gracias a Margot Robbie. Y no es fácil, porque por lo general, nos suelen gustar más los héros que los villanos. La actriz encaja perfectamente en el papel y James Gunn, director y guionista de El Escuadrón Suicida, lo sabe. A principios de año se rumoreaba que Margot Robbie podría volver a meterse en la piel de Harley Quinn, esta vez, en una serie. "Es probablemente mi personaje favorito de DC. Y Margot Robbie es probablemente la mejor actriz con la que he trabajado, sin excepción", reconoció Gunn después de trabajar con Robbie. Por lo tanto, todo apunta a que no será la última vez que veamos a la intérprete en el papel de villana.