Sorpresa mayúscula en las nominaciones de los Premios Oscar. ¿Dónde está Lady Gaga? Hay cinco nombres en la categoría de mejor actriz protagonista y ninguno es el de la artista: Jessica Chastain, Olivia Colman, Nicole Kidman, Kristen Stewart y, por supuesto, Penélope Cruz, que comparte alegría con Javier Bardem, también nominado. Lady Gaga era una apuesta casi segura, pero parece que a la Academia no le ha convencido tanto su actuación en La casa Gucci… No como a los Globos de Oro, los Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards), los BAFTA y los Critics Choice Awards, que sí la han incluido en sus listas de nominados.

En la piel de Patrizia Reggiani

La actriz y cantante lograba ser una de las favoritas de la temporada por su actuación en La casa Gucci, dirigida por Ridley Scott. Interpreta en la película a Patrizia Reggiani, condenada por ordenar el asesinato de Maurizio Gucci, en el que se convierte Adam Driver. Lady Gaga, que también ha participado en American Horror Story, se metió de lleno en el personaje. "Me llevé la oscuridad a casa porque su vida era oscura", aseguraba a Variety.

Finalmente no la han nominado a los Premios Oscar, pero Lady Gaga es de tomarse las cosas con elegancia. En lugar de hablar de su sorprendente no nominación, la artista se ha centrado en felicitar a Frederic Aspiras, nominado en la categoría de mejor maquillaje y peluquería junto a Göran Lundström y Anna Carin Lock por La casa Gucci. "No podría estar más feliz por un hombre al que llamo mi hermano, con quien he trabajado durante los últimos 15 años", ha escrito en Instagram.

También ha tenido palabras de apoyo para los que sí han sido elegidos por la Academia: "Vuestra dedicación durante el Covid, vuestros enormes corazones y vuestra habilidad para contar increíbles historias es un regalo para el mundo entero durante el que es para muchos un momento muy difícil. Felicidades, amigos míos. ¡Bravo!". Desde luego, Lady Gaga siempre presume de elegancia.