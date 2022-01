Lady Gaga es sinónimo de diva, sus looks eran casi tan conocidos como su música. Su sentido de la moda llegó a eclipsar la carrera de la cantante, ¿quién no recuerda sus looks más icónicos? Desde su polémico traje de carne hasta el vestidazo que llevó en la gala MET del 2019. Porque ella no necesita que nadie la entienda y nosotros solo podemos admirarla. Sus excesos fueron los que nos hicieron caer rendidos a sus pies. Tras una etapa discreta, algo a lo que no estábamos acostubrados, vuelve por todo lo alto con un despliegue de estilo.

Elegante y atrevida, camaleónica, pero sobre todo, original. Nadie es capaz de igualarla, porque solo ella tiene la capacidad de sorprendernos. Su armario es indescriptible y por él pasan todos los estilos, para todos los gustos y ocasiones. También para todos los 'moods': tenemos la Lady Gaga sofisticada, la rompedora, la deportiva, la sexy... Y tú, ¿qué Lady Gaga te sientes hoy?

Sofisticada La artista ha hecho de Nueva York su propia pasarela. Por las calles de la ciudad pasea derrochando estilo y elegancia. Al más puro estilo del viejo Hollywood, Lady Gaga se enfunde un vestido midi con lunares de la firma Rodarte a lo Audrey Hepburn. Para completar el look, unos zapatos de salón blancos y un bolso Delvaux con una frase escrita: "love for sale". Outfit de la cantante y actriz Lady Gaga También hemos visto a la protagonista de Ha nacido una estrella llevar un little black dress del diseñador Andrew Gn con hombreras, botones joyas y el perfecto detalle: el cuello de babero en color blanco que contrasta con el resto del outfit. El bolso Capucines de Louis Vuitton y los tacones de Giuseppe Zanotti rematan el conjunto. Outfit de la cantante y actriz Lady Gaga Para elegante el traje a rayas de Jean Paul Gaultier con el que la hemos visto recientemente. Bajo los pantalones de pierna ancha, un par de plataformas Pleasers increíblemente altas, un bolso de mano Savette, gafas Valentino estilo cat eye y aretes de Agmes Bubble. Outfit de la cantante y actriz Lady Gaga

Sport Lady Gaga triunfa en su infinidad de registros. Como todos, hay días en los que nos apetece ponernos cómodos para salir a la calle. La cantante se ha puesto un top deportivo de escote bandeau y unas mallas de ciclista. Aunque lo que más llama la atención de este look son sus zapatos. Unas botas con plataforma extremadamente altas en color blanco. Un estilo comfy, pero no mucho. La pregunta es, ¿cómo puede caminar subida a esos zancos? Outfit de la cantante y actriz Lady Gaga

Rompedora Sin duda, la Lady Gaga que más nos gusta es la rompedora. Ahora ha vuelto a demostrar que lleva la palabra estilo tatuada con este diseño de Valentino, tan arriesgado como espectacular. Un minivestido-capa con capucha en color lila con el que nos ha dejado a todos atónitos. El sombrero de plumas de avestruz de Philip Treacy tampoco pasa desapercibido. Outfit de la cantante y actriz Lady Gaga También nos deja sin palabras con este otro look. Un body combinado con las medias de lúrex de Fogal of Swirzerland, cinturón de ante de Deborah Drattell, gafas de sol de Dita Eyewear y pañuelo de Flapper Genevieve Xhaet. Outfit de la cantante y actriz Lady Gaga Entre sofisticado y rompedor, este vestido en color azul de Loewe de mangas abullonadas puede encajar en ambas categorías, sobre todo si lo combinas como Lady Gaga, con sus queridas plataformas de las que no se apea. Outfit de la cantante y actriz Lady Gaga