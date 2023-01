Su padre, Enrique Urquijo, le dedicó una de sus canciones más emotivas: Agárrate a mí, María. Quizás para pedirle perdón, o quizás para explicarle los problemas a los que se enfrentaba a raíz de sus adicciones. En 1999, Enrique Urquijo moría debido a una sobredosis cuando María, su única hija, tan solo tenía 5 años. Ahora con 26, mantiene muy presente a su padre y triunfa como diseñadora de moda vistiendo a Rosalía, Aitana o Bad Gyal.

Ella se llama María Urquijo Navarro, pero todo el mundo ya la conoce como María Símun. “Mun” por sus iniciales (nombre y apellidos) y “si” por el optimismo con el que afronta la vida. Con 26 años ya está consagrada como una diseñadora de éxito y su primer gran trabajo fue para Rosalía en 2016, que la que la propulsó hacia arriba. Se seguían mutuamente en redes sociales y se conocieron en un concierto de la cantante en Lavapiés. Desde ahí, empezó su relación y comenzaron a trabajar juntas hasta que Rosalía se presentó en su primera gala de los Grammy Latinos con un vestido plateado con cuello alto y pedrería diseñado por Símun.

“Me gusta vestirla en su faceta urbana”, apunta María en una entrevista para el diario ABC. Desde entonces, ha desarrollado su carrera como diseñadora hasta llegar a la Semana de la Moda de París 2019, presentar sus colecciones en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y vestir a otras artistas de la talla de Aitana, Bad Gyal, Mala Rodríguez, o incluso parte del vestuario de Esther Expósito en la serie Élite.

Tanto en un concierto para los 40 Principales en 2019, como en su reciente gira de 11 Razones, Aitana también ha vestido diseños de María Símun. En esta última ocasión, un conjunto rosa de dos piezas, con vaqueros rectos de tiro alto y cremallera, y en la parte superior un top de tirantes estilo corsé.

Pero Aitana no es la única de la nueva generación de Operación Triunfo que confía en Símun para sus looks, también lo han hecho en ocasiones puntuales Lola Índigo o María Villar. Tiene un estilo divertido y pretende romper con algunos moldes establecidos y diluir los géneros. Además, la joven diseñadora aspira alto y ha reconocido en varias ocasiones que le encantaría vestir a Cardi B, Harry Styles e incluso a la reina Letizia.

Enrique Urtijo, el recuerdo de su padre

Enrique Urtijo es uno de los grandes protagonistas de la nueva temporada de Imprescindibles de La 2 y podemos apreciar en el documental Enrique Urquijo. Volver a ser un niño (2021) -ya disponible en RTVE Play- que el nacimiento de María supuso un nuevo comienzo para él. Canciones como Agárrate a mí, María o Pero a tu lado iban dedicadas expresamente a ella. Su hermano Javier asegura que “es lo más bonito que se ha escrito en español". Su compañero de Los Secretos, Ramón Arroyo, también adora esta canción: “Sublime. Como declaración de amor, es para su hija, pero también es una declaración e amor universal”.

Foto de archivo: Enrique Urquijo abrazado a su hija

A día de hoy, vemos en María el reflejo de su padre: morena, ojos grandes, y una boca llamativa que nos recuerda a Enrique. Falleció cuando ella tenía tan solo 5 añitos y no tiene muchos recuerdos de él aunque ha escuchado toda su obra y su madre Almudena Navarro siempre le ha dado buenas referencias de su padre.

Foto de archivo: Enrique Urquijo con su hija María

“Siempre he estado muy unida a mi familia paterna. He pasado bastante tiempo con mi tío Álvaro y hemos escuchado mucha música juntos. Mi madre también me ponía las canciones de mi padre para que lo tuviera presente, y se ha ocupado de explicarme quién era y de que entendiera sus sentimientos. Siempre me he mantenido al margen de lo que dicen de él desde un punto de vista sensacionalista. Cuando veo cómo le recuerdan y admiran me siento muy orgullosa. La verdad es que me sigue pareciendo uno de los cantantes españoles que ha escrito cosas más bonitas” dijo María en 2020 en una entrevista para la revista Mujer Hoy.