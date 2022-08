Las imágenes de Olivia Wilde disfrazada de Dolly Parton para apoyar a su pareja, Harry Styles, el día de su fiesta de Halloween, circulaban por redes sociales antes de que se conociese la noticia de su fichaje por Marvel y las redes estallasen. Los 27 están siendo el mejor año para el cantante, que sólo en los últimos días casi dobla las noticias de los meses precedentes, que no estuvieron nada mal: encontró el amor y la vocación en el rodaje de la película Don't Worry Darling, dirigida por Wilde; nos dejó sin aire en aquel videoclip junto a Phoebe Waller-Bridge en el que se desmarcaba como el artistas masculinos más estiloso del momento y se convirtió en el protagonista absoluto de las revistas de moda.

El artista inglés, que saltó a la fama con el éxito de la banda One Direction en la versión británica de Factor X, ha encontrado la estabilidad, pero deja tras de sí una larga lista de conquistas, algunas con gran diferencia de edad: Taylor Swift y Kendall Jenner son las más famosas del historial del cantante, a quien se ha asociado con más de una decena de modelos, influencers y personalidades televisivas. Repasamos el historial sentimental del joven del momento.

Taylor Swift, y todas las canciones que van sobre Harry

La más notoria de las relaciones de Harry Styles también fue corta, pero a su historia se le atribuyen algunas de las canciones más populares de la carrera de la estrella del pop que es Taylor Swift: "Style" es la que más evidentemente se refiere al joven, con quien comparte hasta el nombre, pero "Out of the Woods", "I Knew You Were Trouble" y "I Wish You Would", y la tardía "...Ready for It", también parecen hablar de su relación con el cantante.

Harry Styles y Taylor Swift juntos en Nueva York el 2 de diciembre de 2012 ©GTRESONLINE

Styles, por su parte, habría hablado de Swift en la canción "Perfect" y en "Two Ghosts", donde describe a una mujer con los ojos azules y los labios rojos que caracterizaron esa etapa de la artista. Breve, sí, pero como sacada de un cuento de hadas: su relación se desarrolló en Nueva York, una ciudad nueva para ambos, donde fueron fotografiados dando largos paseos por Central Park y besándose en la cuenta atrás de Times Square en Año Nuevo.