Es evidente que cada generación posee una boyband a la que idolatrar durante su adolescencia. Lo fueron The Beatles, Take That o Backstreet Boys, pero la nuestra ha crecido junto a uno de los grupos con más impacto de todos los tiempos. One Direction -aka 1D-, que durante el verano de 2020 celebraba por todo lo alto su décimo aniversario, sigue teniendo a sus exmiembros como intérpretes a los que sus seguidores trasladan lealtad y, sobre todo, capacidad para seguir de cerca todos sus movimientos. Sin embargo, ha sido Harry Styles el que mejores cifras ha cosechado, más triunfos ha conseguido y cuyo álbum se colocó en mejor posición respecto al resto de sus compañeros. Ahora bien, ¿cuál es la cualidad - o cualidades- que lo diferencian de forma inequívoca de Zayn, Louis, Liam o Niall? Para celebrar el 28 cumpleaños del artista, repasamos los últimos años de su trayectoria profesional.

De ídolo teen a ejemplo entre el público adulto La partida de Zayn Malik en 2016 fue el punto de partida de las carreras en solitario de los cinco miembros de 1D. Harry era el menor de la banda, pero eso no fue ningún impedimento para que su primer single, "Sign of the Times", alcanzara rápidamente el número uno en Reino Unido, el cuarto puesto en la lista Billboard Hot 100 y fuera nombrado por la revista Rolling Stone como el mejor tema de 2017. Todo un hito si consideramos que el artista logró datos similares a los obtenidos dentro del grupo. ¿Se estaba gestando un nuevo ídolo de masas? A pesar de la revolución que generó su primer lanzamiento, el intérprete vio la oportunidad de publicar dos nuevos sencillos antes de finalizar uno de los años que marcaría un antes y después en su carrera profesional: "The Ghosts" y "Kiwi". Dos temas donde, poco a poco, Styles dejaba entrever que se deshacía de la figura encorsetada a la que tenía que representar mientras formaba parte de One Direction. Atrás quedaron las vestimentas adolescentes, combinar su atuendo con el de el resto de la boyband e incluso hacer referencia a temas que no formaban parte de su idiosincrasia. El más joven del grupo crecía y, junto a él, el séquito de fans que decidió acompañarle en su nueva aventura.

Guiño permanente a 1D: cómo avanzar sin renunciar a sus orígenes Cuando medio planeta paralizaba su actividad debido al estallido de la pandemia, Harry Styles demostraba que nada puede frenarle en su intento por seguir creando música. A diferencia de Louis, Niall, Liam y Zayn, Styles quiso hacer un guiño a sus orígenes en "Watermelon Sugar", una canción que junto a la publicación de su videoclip, logró copar la conversación social con todo tipo de comentarios alabando su escenografía. Un espacio que no fue escogido al azar, sino que se trataba de la playa de Malibú, el lugar donde se grabó "What makes you beautiful", el primer single de la banda. Podría parecer casualidad, pero regresar a un paisaje donde ya triunfó junto a sus compañeros -y adaptarlo a su propio mensaje- no hacía más que confirmar la maestría con la que engrandece su carrera en solitario. Porque no solo evidencia su crecimiento personal y artístico, sino que además no cesa en su empeño de alimentar un hype que lo mantiene en la conversación social durante prácticamente todo el año. Uno de los factores que le ayudó a conseguir tal proeza fue Eroda, un lugar ficticio con cuenta propia en redes sociales. ¿Y qué tiene de especial? Precisamente, las publicaciones con las que sorprende de cuando en cuando. Y es que su aparición en Twitter o Instagram es sinónimo de que Styles vuelve al panorama musical con alguna novedad. Medio millón de usuarios siguen de cerca la interacción de este perfil y bien podría considerarse una excelente herramienta de marketing. "Hubo un tiempo en el que era más joven y estaba en la banda. Fue ahí donde tuve miedo de que todo se detuviera. No sabía quién era si no estaba en la banda. Ahora, la idea de que la gente diga "no nos gusta tu música, vete", no me asusta. Pero creo que hubo un momento en el que sí lo hizo. Esto me da la libertad de decir: "¡genial! No estoy trabajando desde el miedo, sino desde uno en el que quiero resolver y probar cosas distintas", explicaba a finales de 2021 en la revista Dazed sobre su pasado en el grupo.

"Harry Styles protagoniza la era de la libertad para ser, sentir y vestir" El intérprete de "Watermelon Sugar" es el claro ejemplo de que las prendas no poseen clasificación ninguna, y lleva años demostrando que la opinión pública no interfiere en su manera de vestir. ¿O es que ya no recuerdas aquella vez donde apareció luciendo un traje de ballet rosa? ¿O la multitud de ocasiones en las que hemos podido observar su perfecta manicura? Detalles que un sector de la opinión pública siguen sin entender y que, aprovechando su portada en solitario en la revista Vogue, hicieron alarde de todo tipo de críticas hacia su persona. ¿Está redefiniendo el concepto de masculinidad tal y como lo entendemos en la actualidad? “Dressing up, making music, living in the moment: This is what matters to @harry_styles. Boundaries and labels? Not so much. Read the full December cover story: https://t.co/XpEzTsnQY9 pic.twitter.com/sbVeXgtZee“ — Vogue Magazine (@voguemagazine) November 13, 2020 Como toda imagen que rompe estereotipos, las reacciones en redes no se hicieron esperar. Muchos usuarios alabaron el valor de Harry al posar, sin temor y alejado de cualquier tópico, ante las cámaras de un medio tradicionalmente femenino. Rafa Muñoz, responsable de contenidos de moda en RTVE Digital, no dudó en afirmar la importancia que poseen actos como el llevado a cabo por el artista: "Hay tendencias que son imparables porque corresponden a un cambio de la sociedad y a una necesidad, ya sea de expresarse en un momento dado o autoafirmarse. Llevamos varias temporadas hablando de que el hombre quiere recuperar esa fantasía que le fue arrebatada en la gran renuncia masculina: se le desposeyó del brillo y el artificio para entregarle el traje, ese atuendo que durante décadas fue un elemento sombrío, neutro y austero", indicó a Playz. "Tras la metrosexualidad llega la feminización del armario masculino, y las prendas que antes se reservaban para las mujeres las llevan ahora los hombres. Por eso, que lleve un vestido en la portada de Vogue es muy importante y relevante. Es un paso más hacia la nueva normalidad. Y no hablo de la era post pandemia, hablo de la nueva era: esa en la que no hay que etiquetar a la gente. La era de la libertad para ser, sentir y vestir", finalizaba Muñoz.

Icono LGTBIQ+ Cada vez que Harry Styles se sube a un escenario genera una auténtica revolución entre los espectadores que disfrutan de él. No solo por el buen directo que ha demostrado tener desde que comenzó su carrera en la industria, sino también por la cantidad de gestos y detalles que tiene con sus seguidores y seguidoras. Durante uno de sus conciertos en Connecticut, el cantante quiso mostrar su apoyo a una joven que le hacía una petición especial a través de su pancarta: "Ayúdame a salir del armario. Ondea mi bandera". Y dicho y hecho. Aunque resulta complicado leer todos los mensajes que pueden llegar a verse entre el público de un concierto de estas características, Styles no dudó en hacer caso a la seguidora levantando las banderas bisexual y LGTB en pleno show. “"Cuando levante esta bandera, estas oficialmente fuera. Escuche que así es como funciona" - Harry Styles pic.twitter.com/cCHBuVJLqZ“ — fio����lvs hslot ; harry bday! (@fiotbsl__) October 24, 2021 "Tómate un tiempo para asimilar este momento. Cuando levante la bandera, ya estarás fuera", confesaba Harry frente al estadio que hacía escasos segundos se encontraba coreando sus letras. Tras ondearla sobre el escenario, Styles cerró el momento al grito de "¡libertad!".