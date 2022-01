¿Hay algo mejor que empezar el año con música? Si hace unos días te contábamos que álbumes como el de Rosalía o The Weeknd tenían previsto sorprendernos durante 2022, ahora ha sido uno de los festivales más emblemáticos de los últimos tiempos el que ha publicado la lista completa de los artistas que pasarán sobre sus escenarios. Hablamos de Coachella, una edición que tuvo que posponerse debido a la pandemia y que se celebrará, si la crisis sanitaria lo permite, del 15 al 24 de abril. Y como no podía ser de otra manera, el impacto que ha generado la publicación de su cartel no ha pasado desapercibido para los miles de usuarios que esperaban con ganas la celebración del evento.

“YAY!



Presale for Weekend 2 starts Friday 1/14 at 10am PT. Weekend 1 is sold out. Register now at https://t.co/qujCsdCWkp pic.twitter.com/cEp5iNJY9M“ — Coachella (@coachella) January 13, 2022

Tal y como han publicado en sus redes sociales, el festival contará con la presencia de rostros tan emblemáticos y seguidos en ambos hemisferios como son los de Billie Eilish, Harry Styles o Ye (aka Kanye West). Ellos serán la cabeza de cartel de tres tandas de conciertos que contarán con la presencia de artistas internacionales como Megan Thee Stallion, Anitta, Doja Cat, Karol G, Finneas, o Stromae.

Dos de los nombres que más han llamado la atención entre el público latino son los de Nathy Peluso y Nicki Nicole. Ambas se subirán al escenario del mediático festival para trasladar su show a un evento que siempre cuenta con gran expectación. Pero no podemos olvidarnos del único grupo español que figura entre la gran lista de cantantes que dan forma a la última edición del festival: Cariño. "Dosmilveintidos sí es el año", afirmaban en su perfil de Instagram. "Nos vemos en el Coachella el domingo 17 y el 24 de abril".