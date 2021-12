Si hace unos días disfrutábamos del monólogo de Billie Eilish en Saturday Night Show, ahora la intérprete de "Happier Than Ever" ha copado la conversación social tras confesar abiertamente que comenzó a consumir cine para adultos cuando no era más que una niña. Una situación que le generó grandes problemas al verse tan expuesta a este contenido: "Creo que el porno es una vergüenza. Solía ver mucho, para ser honesta. Empecé a verlo cuando tenía unos 11 años".

En "Male Fantasy" ya pudimos observar cómo la intérprete, de solo 19 años, hablaba sobre estar sola en casa y distraerse viendo cine para adultos mientras recordaba una relación pasada. Sin embargo, sus declaraciones en el programa se han convertido en la primera vez que Eilish habla sin tapujos sobre ello. "Estoy enfadada porque la pornografía es muy seguida, pero también conmigo misma por pensar que estaba bien", continuaba explicando. "La forma en la que se ven las vaginas es una locura. Ninguna se ve así. Los cuerpos de las mujeres no son así".

[¿Cómo afecta el porno a nuestras relaciones sexuales?]

La artista también confesó haber visto cine para adultos de una forma "abusiva" durante su niñez y adolescencia, llegando incluso a entorpecer la comprensión del consentimiento: "Creo que realmente destruyó mi cerebro y me siento increíblemente devastada por haber estado expuesta a tanta pornografía". Unas declaraciones que dieron paso a su confesión más íntima: "Las primeras veces que tuve sexo no dije que no a determinadas cosas que no eran buenas. Pero fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía", aseguraba mientras confirmaba lo frustrada que llegó a sentirse por pensar que este tipo de contenidos beneficiarían sus relaciones.