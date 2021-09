Es habitual comprobar cómo Billie Eilish muestra abiertamente sus sentimientos en cada etapa profesional en la que se encuentra. Actualmente, la intérprete de "Bad Guy" vive uno de los momentos más dulces de su carrera al cosechar éxitos con cada uno de los proyectos que lanza al mercado. Durante su intervención en The Drew Barrymore Show, la artista habló sobre uno de los últimos en los que ha volcado su tiempo: el documental sobre su vida que estrenó a principios de septiembre.

"Siempre he sido muy, muy obstinada y honesta, lo que creo que es una bendición y una maldición. Lo curioso es que cuanto mayor me hago... menos confianza tengo", comenzaba explicando durante el encuentro. No resulta extraño escuchar cómo la propia Eilish elogia su manera organizada e incesante de trabajar, incluso lo vinculada que está a su ética y visión de trabajo, pero la estadounidense desveló que enfrentarse a las imágenes de su último documental le hizo desestabilizarse emocionalmente. "Volví a verlo hace unas semanas... y me hizo llorar porque pensaba en lo libre y abierta que era en ese momento", indicaba. "Los medios simplemente te lo arrancan. Ahora no es algo divertido", concluía convencida.

"Con 14 años pensaba: "Ni siquiera soy nadie"" Una de las claves del encuentro fue, precisamente, su reflexión sobre la relación que mantiene con los millones de fans que siguen su día a día alrededor del mundo. Eilish, que acaba de cumplir los 19 años, es consciente de que ella también fue uno de ellos cuando no era más que una niña: "En un momento fui fan y luego, de repente, me miraron de esta forma. Incluso cuando tenía 14 años era muy extraño porque pensaba: "Ni siquiera soy nadie, solo hago música"". "Pienso en ellos como si estuviera en su piel, como si fueran parte de mí. Ellos siempre están respaldándome, y son fans tanto como yo. Pero eso no los hace menos que yo o que cualquiera otra persona, ¿sabes?", continuaba argumentando. De hecho, este apoyo ha permitido que su segundo álbum, Happier Than Ever, se haya convertido en número uno en multitud de países en ambos hemisferios: "Este lanzamiento venía con mucha más presión que el primero, pero le tengo mucha fe y amor a este proyecto. Es aterrador que ya esté ahí fuera, pero también estoy feliz y espero que ayude mucho a la gente", finalizaba.