El potente mensaje de Billie Eilish en defensa del amor propio

Billie Eilish siempre se ha caracterizado no solo por hacer y defender la música que lleva dentro, sino por alzar la voz y manifestar el mensaje que acompaña a su idiosincrasia. El amor propio, la importancia de la salud mental o lo necesario que es estar dotado de una autoestima elevada son algunas de las declaraciones que la intérprete de "Happier Than Ever" nos ha dejado durante años. Y ahora, haciendo alarde del título de su nuevo álbum, la artista ha concedido una entrevista a The Guardian donde vuelve a manifestar la importancia del autocuidado.

“Desde que era niña, mi padre y yo siempre hemos hablado de un tipo de persona que es insegura o hiperactiva y consciente de sí misma, que nunca se mueve de una manera extraña o hace una mueca rara porque siempre quieren lucir bien. Me he dado cuenta de eso y me pone muy triste. Si siempre estás de pie de cierta forma, caminando de cierta manera... Es una pérdida de tiempo tratar de lucir siempre bien. Es una gran pérdida de alegría y libertad en tu cuerpo", comenzaba explicando.

A principios de 2020, Billie decidió publicar "NOT MY RESPONSIBILITY", un corto donde se abrió en canal por primera vez y defendió la importancia de aceptarse a uno mismo y dejar a un lado los argumentos que machacan incesantemente el cuerpo femenino.

"Tenéis opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Algunas personas odian la ropa que llevo, otros la adoran, otros la usan para avergonzarme... Pero os siento observándome siempre. Nada de lo que haga pasa desapercibido, así que siento vuestras miradas, vuestras desaprobaciones o vuestros suspiros de alivio. Si dependiese de ellos, nunca sería capaz de moverme. ¿Os gustaría verme más pequeña? ¿Débil? ¿Frágil? ¿Alta? ¿Os gustaría verme callada? ¿Os provocan mis hombros? ¿Lo hace mi pecho? ¿Soy mi tripa? ¿Mi cadera? El cuerpo con el que he nacido, ¿no es lo que queríais? Si me pongo lo que es cómodo, no soy una mujer. Si me quito las capas, soy una puta", reflexionaba por aquel entonces.

El sencillo "Your Power", Eilish también hizo referencia a un abusador que se aprovecha de una menor alegando no ser consciente de su edad. "Es una carta abierta para las personas que se aprovechan, en su mayoría hombres", afirmaba. "Me gustaría que la gente me escuchara y no solo tratase de averiguar de quién estoy hablando, porque no se trata de eso. Realmente no se trata de una sola persona. Podrías pensar: "Le ocurre porque está en la industria de la música". Y no, amigo, está en todas partes. No conozco a una chica o mujer que no haya tenido una experiencia extraña o mala al respecto", continuaba la artista. Sin embargo, durante su entrevista al citado medio, Billie confesó que no hablaba solo "de una persona", sino que hay algunas estrofas que no tienen nada que ver con ella: "Son solo cosas que he visto o por las que han pasado mis amigos".