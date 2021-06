Billie Eilish, acusada de racismo por un vídeo viral

Las publicaciones que uno hace cuando no es más que un niño podrían regresar en cualquier momento. Ejemplo de ello es el difícil momento por el que está pasando Billie Eilish tras viralizarse un vídeo de hace años en el que se le acusa de racismo. La huella digital es algo prácticamente imposible de borrar, así que el clip de la intérprete de "Bad Guy" ha traspasado fronteras y muchos dicen que se está burlando de los asiáticos y americanos. Solo hizo falta escarbar un poco en el pasado para encontrar unas imágenes que, a priori, han resultado ser bastante comprometidas para la cantante.

Reply to @.lisqvz #billieeilish #billieeilishcancelled lol

Aunque se desconoce la fecha del vídeo en cuestión, la polémica estaba servida. ¿Era real la burla? ¿O solo era un vídeo sacado de contexto? Los usuarios de redes sociales no dudaron en tacharla de racista, pero Eilish quiso salir en su defensa para explicar el porqué del clip que la estaba situando como una persona intolerante.

"Me etiquetan como algo que no soy"

Billie hizo alarde de la cercanía que tiene con sus seguidores para aclarar el malentendido a través de su cuenta de Instagram. "Los amo, muchachos, y muchos de ustedes me han estado pidiendo que aborde esto. Y es algo que quiero abordar, porque me etiquetan como algo que no soy", comenzaba explicando.

“�� | Billie Eilish se ha pronunciado en Instagram sobre las acusaciones que ha estado recibiendo y los viejos videos que han resurgido en internet: pic.twitter.com/YP6DwlW7Em“ — Billie Eilish Data (@dataeilish) June 22, 2021

"Hay una edición de un vídeo en el que salgo cuando tenía 13 o 14 años en el que pronuncié una palabra de una canción que en ese momento no sabía que era un término despectivo y que se usaba contra miembros de la comunidad asiática. Estoy consternada y avergonzada y quiero vomitar porque alguna vez fui capaz de pronunciar esa palabra. Esa canción fue la única vez en la que escuché ese término, ya que nadie de mi familia la usó nunca a mi alrededor. Independientemente de mi ignorancia y edad en ese momento, nada disculpa el hecho de que fue hiriente. Y por eso lo siento", continuaba aclarando a los millones de usuarios que la siguen en redes sociales.

"El otro vídeo en ese clip editado soy yo hablando con una voz tonta e inventada... algo que comencé a hacer cuando era niña y que he hecho toda mi vida cuando halo con mis mascotas, amigos y familiares", explicaba tras ser acusada de imitar el acento de la comunidad asiática. "Es un malentendido absoluto y solo soy yo bromeando, y de ninguna manera es una imitación de nadie ni de ningún idioma, acento o cultura. Cualquiera que me conozca me ha visto bromeando con esas voces toda mi vida".

Para finalizar, Eilish recalcó la idea de que nada le excusa de haber cometido un error así, ni siquiera su edad: "Independientemente de cómo se interpretó, me rompe el corazón que ahora esté siendo etiquetada de una manera que podría causar dolor a las personas que lo escuchen. Siempre he trabajado duro para usar mi plataforma y luchar por la inclusión, la amabilidad, la tolerancia, la equidad y la igualdad. Todos necesitamos seguir conversando, escuchando y aprendiendo. Gracias por tomaros tiempo para leer esto", concluía en su misiva.