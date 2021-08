Aún sin recomponernos del impacto que obtuvo When We Fall Asleep Where Do We Go? en medio mundo, Billie Eilish pretende superarse a sí misma -y vistos los datos, lo está haciendo y con creces- con su nuevo álbum. Happier Than Ever es el disco que la ha llevado directa al número uno en listas como Billboard 200. Y tan solo unas semanas después de su lanzamiento, su autora confesó durante el programa de Jimmy Fallon uno de los motivos que le facilita la composición y estructura de todos y cada uno de sus temas: la sinestesia.

Según la RAE, una de las acepciones de sinestesia es la siguiente: "Imagen o sensación subjetiva, propia de un sentido, determinada por otra sensación que afecta a un sentido diferente". Y Billie Eilish se encargó de confirmar que algo muy similar le ocurre cada vez que compone una canción junto a su hermano Finneas: "Es algo en tu cerebro donde asocias cosas al azar con todo. Cada día de la semana tiene un color, número o forma. Algunas veces las cosas tienen un olor que puedo pensar", comenzaba explicando.

Y lejos de ser algo que dificulte su trabajo, la artista confesó que le dio la vuelta para convertirlo en uno de los factores de su inspiración. Una especie de "don" que también poseen figuras como Stevie Wonder o Kanye West: "Todo lo que hago en vivo, los colores de cada canción... es porque esos son los colores para esas canciones específicamente", indicaba. Un ejemplo evidente de que cualquier cosa que se le pase por la cabeza, esté e o no dentro de la lógica habitual, se encarga de transformarlo en algo que juegue a su favor y que le permita tener más claro de lo normal el color y la estética que debe tener el videoclip que vaya a producir.

Ante la atónita mirada de Fallon, la intérprete de "Bad Guy" se lanzó a describirle bajo esta perspectiva "sinestésica" que desveló poseer desde pequeña: "Tu forma es como un rectángulo vertical color café. La "J" para mí es café. No sé por qué. A ti también te siento de ese color", comentaba divertida durante el encuentro.