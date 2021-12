No es habitual que dos artistas acudan en un corto espacio de tiempo a Saturday Night Live, pero no es el caso de Billie Eilish. La intérprete, que fue la protagonista del programa por segunda vez, volvió a sorprender con la soltura con la que realizó el característico monólogo que llevan a cabo los invitados. ¿El motivo? Hablar sobre sus sueños y su futuro, pero también sobre su familia bajo un toque de humor que no pasó desapercibido entre los espectadores.

"Estoy emocionada de seguir creciendo porque ahora estoy comenzando a entender quién soy en realidad como persona", comenzaba explicando. "Algunas personas se preguntan por qué comencé a usar ropa holgada, y en realidad no fue solo por comodidad o por estilo. Es complicado verbalizarlo, pero la verdadera razón por la que usaba ropa de gran tamaño en aquel entonces es porque en realidad eran dos niños apilados, uno encima del otro, tratando de colarse en una película para mayores de edad", añadía con ironía.

La película a la que se refería era un proyecto ficticio en el que su madre y su hermano eran los auténticos protagonistas. "Solía decir que odiaba la actuación, pero la verdad es que cuando era pequeña, me encantaba", indicaba. "Mi madre y mi padre eran actores, al igual que mi hermano Finneas, y era mi sueño estar en una película. Y recuerdo cuándo murió ese sueño. Mi madre escribió una película inspirada en su vida. Eso es cierto. Escogió a mi hermano Finneas. Ella interpretó a la madre. Y en la película... ¡no tenía hija! Así que sí, entendí la señal. Mi madre es mi mejor amiga. Está aquí. Y yo sé que no amas a Finneas más que a mí", confesaba entre risas y ante la atenta mirada de su progenitora, que acudió al show.