Cada vez son más los artistas que, durante el proceso de promoción de sus proyectos, se abren en canal para que el usuario pueda conocerlos un poco más de cerca. En este caso, Billie EIlish es la responsable de que medio mundo conozca sus inseguridades, pero también todo lo que ha luchado para superarlas y convertirse en el icono musical que es a día de hoy. La intérprete de "Bad Guy" es la nueva portada de la revista Elle, y durante su entrevista desveló el verdadero motivo que le llevó a cambiar radicalmente de look.

"No podía ir a ninguna parte con ese pelo, porque era muy obvio que era yo. Quería el anonimato", comenzaba explicando. "Cuando volví a ser rubia fui a un parque con un amigo y pensé: "¡No puedo quitarme la capucha!". Estaba aterrorizada por los paparazzi y acosadores que he tenido. Pero mi amigo me dijo: "No te preocupes, no va a pasar nada". En ese momento me quité la capucha y me sentí como nueva", confesaba.

Además, Eilish indicó que son muchos los fans que piden de vuelta el llamativo pelo de color verde con el que comenzamos a conocerla: "El otro día, publiqué un video de cuando tenía el pelo verde y vi a la gente decir: "Echo de menos a esta Billie, la Billie de pelo verde. Pero sigo siendo la misma persona. No soy solo hay Barbies diferentes con cabezas diferentes". Una explicación que amplió al afirmar que la gente que se "aferra a estos recuerdos" es muy deshumanizante: "Perdí 100.000 seguidores solo por las tetas", relataba haciendo referencia a su cambio de vestuario. "La gente le tiene miedo a las tetas grandes".

"Cuando la gente me envía algo malo, me duele en el alma" En varias ocasiones, Billie ha tenido que soportar comentarios de todo tipo de usuarios que menospreciaban su físico o las relaciones que mantenía con sus parejas: "¡O mi sexualidad! Como si eso fuera asunto de todos los demás, ¿verdad? No. ¿Dónde están esas preguntas con los hombres? En ningún momento dije: "Oye, prestad atención a mi vida. Cuando la gente me envía algo malo, me duele en el alma". A raíz de esta polémica, la propia Madonna hizo alusión a la cantidad de haters a los que tiene que enfrentarse Eilish a diario: "El problema es que todavía vivimos en un mundo muy sexista donde las mujeres se clasifican en categorías. O estás en la categoría de virgen o en la categoría de puta. Billie comenzó en una categoría no sexualizada, sin complacer a las masas y sin usar su sexualidad de ninguna manera, que es su elección y Dios la bendiga por eso; después de todo, ella ha sido una adolescente todo este tiempo. Pero si quiere darse la vuelta y hacerse fotografías en las que se la retrata como una mujer femenina, mostrando su cuerpo de una manera que no ha hecho en el pasado, ¿por qué debería ser castigada por ello? Las mujeres deberían poder retratarse a sí mismas de la forma que deseen. Si Billie fuera un hombre, nadie escribiría sobre esto." Eilish es bastante clara al respecto: "El otro día, decidí ponerme una camiseta sin mangas. Ni siquiera era una camisa provocativa. Pero sé que la gente dirá: "Joder, se viste sexy y está tratando de hacer una declaración de intenciones". Y yo dije: "No, no lo pretendo. Hace 40 grados y solo quiero usar una camiseta sin mangas"”.