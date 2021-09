RTVE se une de nuevo a la causa solidaria de Global Citizen en su lucha contra el coronavirus en ‘Global Citizen Live’. Un macroconcierto de 24 horas de duración que podrá seguirse este sábado en RTVE Play y el canal de YouTube de RTVE en el que participarán artistas como Coldplay, Elton John, Jennifer López o Billie Eilish, entre otros muchos, desde todos los rincones del mundo.

24 horas en streaming de música y solidaridad, con traducción simultánea, que supone la tercera gran cita de esta campaña en la que participa RTVE, tras el ‘One world. Together at home’ de abril de 2020 y el ‘World Recovery Plan’, de febrero de este año.

Además, al finalizar el concierto, RTVE Play ofrecerá un resumen de 90 minutos de duración con los mejores momentos de este gran evento solidario musical.

‘Global Citizen Live’: 24 horas en streaming

Global Citizen Live es una transmisión en directo de 24 horas con eventos y presentaciones en todos los continentes para unir al mundo en la defensa del planeta y vencer la pobreza.

Con actuaciones en vivo en África, Asia, Australia, Europa, América del Norte y del Sur, este macroconcierto global forma parte del Plan de Recuperación global de la ONG en su lucha contra el COVID-19. Un llamamiento a gobiernos, filántropos y sector privado con el objetivo de obtener compromisos financieros que impulsen la recuperación global que ya ha sido apoyado por más de 30 gobiernos y líderes mundiales.

Una transmisión de eventos de música en vivo simultáneos en el que participarán los mejores artistas internacionales, activistas y líderes mundiales desde Lagos, Río de Janeiro, Nueva York, París, Londres, Seúl, Los Ángeles, Sydney…

Contará con artistas como Adam Lambert, Alessia Cara, Andrea Bocelli, Angélique Kidjo, Billie Eilish, BTS, Burna Boy, Camila Cabello, Christine y las reinas, Coldplay, Davido, Demi Lovato, DJ Snake, Doja Cat, Duran, Duran, Ed Sheeran, Femi Kuti, Green Day, H.E.R., Hugh Jackman y Deborra-lee Furness, Keith Urban, Lang Lang, Lizzo, Lorde, Metallica, Rag'n'Bone Man, Ricky Martin, Shawn Mendes, The Lumineers, The Weeknd, Tiwa Savage, Usher… y muchos más.

El evento se podrá seguir en RTVE en España y en el resto del mundo a través de Apple Music, Apple TV App, YouTube, Twitter y en las cadenas ABC, ABC News Live, iHeartRadio, Hulu, The Roku Channel, FX y TIME en Estados Unidos, BBC en el Reino Unido, Caracol y Caracol International en Colombia, Channel 9 en Australia, MagentaTV y MagentaMusik 360 en Alemania, Mediacorp en Singapur, Multichoice en África, Multishow & Bis en Brazil, S3 on SABC en Sudáfrica, AIM Group en Nigeria, Sky & TV8 en Italia, TF1/TMC en Francia y TV Azteca en México, VRT/Eén en Bélgica, y Zee TV en India.