Aunque siempre han estado considerados como uno de los premios mejor calificados de la historia, NBC ha decidido que 2022 sería el año en el que dejase de retransmitirlos. Y el motivo no es otro que la polémica en la que se ha visto envuelta la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés), que se encarga de organizarlos.

“This year's event is going to be a private event and will not be live-streamed.



We will be providing real-time updates on winners on the Golden Globes website and our social media.https://t.co/UftlFSZg5u“