Desde que One Direction anunció el final de la banda, fueron muchos los seguidores del grupo que se dispersaron en función de cuál era su intérprete favorito o con el que sentían más conexión. Harry Styles fue uno de los primeros en saltar al vacío y arriesgarse con una carrera en solitario que no le ha traído más que una lista innumerable de éxitos. Sin embargo, el intérprete sigue echando la vista atrás y recuerda con cariño su etapa en una de las boybands más influyentes de aquella década.

"Tenía solo 16 años cuando comenzó One Direction. Simplemente terminé la escuela y realmente no sabía lo que estaba pasando. Todo era nuevo y emocionante y no sabía cuánto iba a durar todo aquello. Se convirtió algo así como "guau, ¿cuánto tiempo podremos mantener esto en marcha? Porque realmente no esperaba que fuera a suceder nada de eso", comenzaba explicando durante una entrevista en la revista Dazed.

"Hubo un tiempo en el que era más joven y estaba en la banda. Fue ahí donde tuve miedo de que todo se detuviera. No sabía quién era si no estaba en la banda. Ahora, la idea de que la gente diga "no nos gusta tu música, vete", no me asusta. Pero creo que hubo un momento en el que sí lo hizo. Esto me da la libertad de decir: "¡genial! No estoy trabajando desde el miedo, sino desde uno en el que quiero resolver y probar cosas distintas", continuaba explicando sobre su pasado en el grupo.

Guiño permanente a 1D: cómo avanzar sin renunciar a sus orígenes Cuando medio planeta paralizaba su actividad debido al estallido de la pandemia, Harry Styles demostraba que nada puede frenarle en su intento por seguir creando música. A diferencia de Louis, Niall, Liam y Zayn, Styles quiso hacer un guiño a sus orígenes en "Watermelon Sugar", una canción que junto a la publicación de su videoclip, logró copar la conversación social con todo tipo de comentarios alabando su escenografía. Un espacio que no fue escogido al azar, sino que se trataba de la playa de Malibú, el lugar donde se grabó "What makes you beautiful", el primer single de la banda. Podría parecer casualidad, pero regresar a un paisaje donde ya triunfó junto a sus compañeros -y adaptarlo a su propio mensaje- no hace más que confirmar la maestría con la que engrandece su carrera en solitario. Porque no solo evidencia su crecimiento personal y artístico, sino que además no cesa en su empeño de alimentar un hype que lo mantiene en la conversación social durante prácticamente todo el año. Uno de los factores que le ayuda a conseguir tal proeza es Eroda, un lugar ficticio con cuenta propia en redes sociales. ¿Y qué tiene de especial? Precisamente, las publicaciones con las que sorprende de cuando en cuando. Y es que su aparición en Twitter o Instagram es sinónimo de que Styles vuelve al panorama musical con alguna novedad. Medio millón de seguidores siguen de cerca la interacción de este perfil y bien podría considerarse una excelente herramienta de marketing. Un elemento diferenciador con el que no cuenta el resto de la ex boyband.